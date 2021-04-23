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МВД: минского пенсионера проверяют на причастность к финансированию протестов

23.04.2021 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жителя Минска, 65-летнего пенсионера, проверяют на причастность к финансированию протестов, сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

 

МВД: минского пенсионера проверяют на причастность к финансированию протестов
В квартире пенсионера изъяли около 65 тысяч евро и более 87 тысяч долларов США. Фото: скриншот видео МВД.

 

«Оперативники ГУБОПиК вышли на 33-летнюю женщину и 65-летнего мужчину из Минска. С осени прошлого года задержанные администрировали районный чат, в котором состояли жители столичного микрорайона Уручье, — написала Чемоданова. — Установлено, что женщина участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях, призывала в сообществе к протестам, организовывала районные и дворовые акции. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму ей вынесено официальное предупреждение».

По словам Чемодановой, в квартире второго администратора сотрудники обнаружили «незарегистрированную символику, листовки и литературу с призывами к протестной деятельности».

«Все материалы пенсионер изготавливал и распространял среди соседей, — отметила Чемоданова. — Кроме того, в квартире мужчины обнаружили и изъяли около 65 тысяч евро и более 87 тысяч долларов США. Вместе с тем его пенсия не превышает 280 рублей. Проверяется его причастность к финансированию протестов».

Мужчина задержан за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Жителя Минска, 65-летнего пенсионера, проверяют на причастность к финансированию протестов, сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. ...
 
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