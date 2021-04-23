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Меморандум в защиту суверенитета: «Требуем от власти отказаться от попыток подчинить Беларусь иностранной державе»

23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

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Координационный совет выступил с меморандумом в защиту суверенитета Беларуси.

— Любое посягательство на суверенитет и независимость Республики Беларусь является тягчайшим государственным преступлением.

Мы требуем от власти отказаться от любых попыток уничтожить независимое белорусское государство либо подчинить его иностранной державе. Торговля суверенным правом белорусского народа на свое национальное государство в рамках международно- признанных границ — недопустима ни в каком виде, — говорится в меморандуме, размещенном в телеграм-канале КС.

Первыми его подписали члены Координационного совета и общественных организаций, представляющих демократические силы Беларуси.

За сутки меморандум поддержали почти 2,5 тысячи человек.

— Наша независимость выставлена на торги. Это результат потери легитимности власти, который ведет не только к разделению в обществе, но и угрожает независимости нашей страны, — подчеркнула член КС Ольга Ковалькова.

 
 
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