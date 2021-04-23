Скандал между Москвой и Прагой набирает обороты: страны Балтии в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов

Источник материала: ОНТ

Стремительно набирает обороты дипломатический скандал между Москвой и Прагой. Сегодня в него оказались вовлечены новые участники: страны Балтии в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов.

Литва – двоих, Латвия и Эстония – по одному.

Напомним, Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах 7 лет назад. И после этого выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ отправила домой 20 чешских. Спустя несколько дней Чехия объявила о новом сокращении российского посольства в Праге. В результате в дипмиссиях обеих стран останется по 32 сотрудника. После сегодняшних заявлений дипломаты Эстонии, Литвы и Латвии уже могут предполагать, кому из них придется покинуть Москву, заявили в российском МИДе.

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