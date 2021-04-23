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Скандал между Москвой и Прагой набирает обороты: страны Балтии в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов

23.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скандал между Москвой и Прагой набирает обороты: страны Балтии в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов

Стремительно набирает обороты дипломатический скандал между Москвой и Прагой. Сегодня в него оказались вовлечены новые участники: страны Балтии в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов.

Литва – двоих, Латвия и Эстония – по одному. 

Напомним, Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах 7 лет назад. И после этого выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ отправила домой 20 чешских. Спустя несколько дней Чехия объявила о новом сокращении российского посольства в Праге. В результате в дипмиссиях обеих стран останется по 32 сотрудника. После сегодняшних заявлений дипломаты Эстонии, Литвы и Латвии уже могут предполагать, кому из них придется покинуть Москву, заявили в российском МИДе.

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Стремительно набирает обороты дипломатический скандал между Москвой и Прагой. Сегодня в него оказались вовлечены новые участники: страны Балтии в знак...
 
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