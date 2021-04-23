|
Скандал между Москвой и Прагой набирает обороты: страны Балтии в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов
Источник материала: ОНТ
Стремительно набирает обороты дипломатический скандал между Москвой и Прагой. Сегодня в него оказались вовлечены новые участники: страны Балтии в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов.
Литва – двоих, Латвия и Эстония – по одному.
Напомним, Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах 7 лет назад. И после этого выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ отправила домой 20 чешских. Спустя несколько дней Чехия объявила о новом сокращении российского посольства в Праге. В результате в дипмиссиях обеих стран останется по 32 сотрудника. После сегодняшних заявлений дипломаты Эстонии, Литвы и Латвии уже могут предполагать, кому из них придется покинуть Москву, заявили в российском МИДе.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скандал между Москвой и Прагой набирает обороты: страны Балтии в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов
Стремительно набирает обороты дипломатический скандал между Москвой и Прагой. Сегодня в него оказались вовлечены новые участники: страны Балтии в знак...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)