МАРТ вынес предупреждение СЗАО «Энерго-оил» за злоупотребление доминирующим положением

Источник материала: ОНТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение СЗАО «Энерго-оил», передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.

По данным расследования МАРТ, в действиях СЗАО «могут усматриваться признаки нарушения закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции" в части злоупотребления доминирующим положением».

«Энерго-оил» с 15 января 2021 года входит в госреестр хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на товарных рынках в категории «табачные изделия (оптовая торговля), за исключением табачных изделий, импортируемых обществом».

Поэтому Министерство выдало предупреждение о необходимости разработки правил торговой практики, которая обеспечит недискриминационный доступ к товарам.

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