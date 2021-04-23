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Слезы наворачиваются: посмотрите на животных, которых забрали из приюта. Их счастью нет предела!
Источник материала: ОНТ
Нет ничего трогательнее, чем благодарные взгляды питомцев, которых взяли из приюта. Они не понаслышке знают о предательстве и трудностях выживания на улице. Поэтому, когда обретают дом и новых любящих хозяев, искренне радуются и показывают это.
Только взгляните на фотографии животных, которые наконец попали в добрые руки! Питомцы улыбаются и сладко щурятся от удовольствия быть рядом с теми, кто любит их, и долгожданного чувства защищенности.
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Нет ничего трогательнее, чем благодарные взгляды питомцев, которых взяли из приюта. Они не понаслышке знают о предательстве и трудностях выживания на улице....
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