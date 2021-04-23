Врач рассказал, нужно ли беспокоиться при холодных руках и ногах

Источник материала: ОНТ

Председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе « Наше утро » на ОНТ рассказал, нужно ли беспокоиться при холодных руках и ногах.

Каждый организм индивидуален. Кому-то достаточно шестичасового сна, кто-то живет с температурой тела 35,6, и это является нормой для него.

Медик советует понаблюдать за собой: как давно ноги и руки стали холодными; зависит ли это от стресса или вызвано холодной порой года; продолжительный ли период времени наблюдаются эти симптомы.

Затем следует исключить заболевания, при которых чаще всего отмечаются холодные конечности: атеросклероз, диабет, невропатия, болезнь Рейно, анемия, тревожность, гипотиреоз.

У человека первыми реагируют на холод именно конечности. На проблему циркуляции крови влияют также малоподвижный образ жизни и привычка сидя поджимать под себя ноги. Если вы злоупотребляете низкоуглеводными диетами, также можете столкнуть с этой проблемой, как и курильщики. Включите в свой рацион питания жирную рыбу, орехи, фрукты, темный шоколад, а также старайтесь спать в носках.

Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья!

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