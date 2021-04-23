Подросток рыбачил и зацепил удочкой высоковольтный кабель. На вертолете парня доставили в Минск

Источник материала: ОНТ

В Мстиславском районе 16-летний парень во время рыбалки получил электротравму. На вертолете МЧС подростка доставили в Республиканский ожоговый центр в БСМП. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Инцидент произошел накануне. Парень вблизи деревни Гуторовщина случайно удочкой задел высоковольтный кабель, из-за чего получил электротравму. От мощного разряда на мальчике даже загорелась одежда. Ему поспешили на помощь рыбаки, которые вызвали скорую. В больнице ему диагностировали 70% ожогов тела.

Из Мстиславской центральной районной больницы пострадавшего перевезли на вертолете МЧС Ми-8 с медицинским модулем на борту в столицу.

Фото: пресс-служба Минздрава

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