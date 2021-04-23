7 забавных случаев, когда коты «сломались» и рассмешили всех

Источник материала: ОНТ

Коты – одни из самых забавных домашних питомцев, которые постоянно веселят своих хозяев. Они могут забраться в коробку и лежать там в самом неудобном положении. Они способны вызвать улыбку одним своим внешним видом или принять такую позу, что кажется, будто они сломались и нужно срочно их чинить. Смотрите сами!

























ФОТО: ridus.ru

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