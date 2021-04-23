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Черепаха влетела в лобовое стекло автомобиля и разбила голову пенсионерке

23.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Черепаха влетела в лобовое стекло автомобиля и разбила голову пенсионерке

Во Флориде (США) в лобовое стекло едущего по дороге автомобиля влетела черепаха. Рептилия разбила голову пенсионерке, которая сидела на пассажирском месте. Об этом информирует Daytona Beach News-Journal.

За рулем находилась дочь пострадавшей. Она попросила остановившегося для помощи мужчину проверить, какой именно предмет влетел в лобовое стекло. Водитель констатировал, что это была черепаха.

У пострадавшей 71-летней пенсионерки была сильная рана на голове. Была вызвана скорая помощь.

Уточняется, что черепаха после полета над дорогой и столкновения со стеклом движущейся машины выжила. Рептилию извлекли из автомобиля и выпустили в находящемся неподалеку лесу.

Предположительно, черепаха могла взлететь в воздух после удара другим транспортным средством.

Фото: Pixabay

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Во Флориде (США) в лобовое стекло едущего по дороге автомобиля влетела черепаха. Рептилия разбила голову пенсионерке, которая сидела на пассажирском месте. Об этом...
 
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