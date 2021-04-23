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Черепаха влетела в лобовое стекло автомобиля и разбила голову пенсионерке
Источник материала: ОНТ
Во Флориде (США) в лобовое стекло едущего по дороге автомобиля влетела черепаха. Рептилия разбила голову пенсионерке, которая сидела на пассажирском месте. Об этом
За рулем находилась дочь пострадавшей. Она попросила остановившегося для помощи мужчину проверить, какой именно предмет влетел в лобовое стекло. Водитель констатировал, что это была черепаха.
У пострадавшей 71-летней пенсионерки была сильная рана на голове. Была вызвана скорая помощь.
Уточняется, что черепаха после полета над дорогой и столкновения со стеклом движущейся машины выжила. Рептилию извлекли из автомобиля и выпустили в находящемся неподалеку лесу.
Предположительно, черепаха могла взлететь в воздух после удара другим транспортным средством.
Фото: Pixabay
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Во Флориде (США) в лобовое стекло едущего по дороге автомобиля влетела черепаха. Рептилия разбила голову пенсионерке, которая сидела на пассажирском месте. Об этом...
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