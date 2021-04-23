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35 обманутых любовниц добились ареста своего ухажера

23.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

35 обманутых любовниц добились ареста своего ухажера

В Японии арестовали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении его многочисленных любовниц. Об этом информирует Soranews24.

39-летний Такаси Миягава работал в сфере сетевого маркетинга и продавал насадки для душа. Под видом работы мужчина знакомился с женщинами. Вскоре он убеждал своих жертв, что хочет жениться на них. Миягава выпрашивал у любовниц подарки на свой день рождения, но каждой женщине он называл новую дату своего появления на свет.

О Миягаве сообщили в полицию 35 объединившихся женщин, все они были обмануты Такаси. Японки утверждают, что каждая из них потратила на одежду и подарки для ухажера не менее 100 тысяч иен (около 2,3 тысяч BYN). Правоохранители не исключают, что пострадавших было еще больше.

Фото: Pixabay

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В Японии арестовали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении его многочисленных любовниц. Об этом информирует Soranews24. 39-летний Такаси Миягава работал в...
 
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