35 обманутых любовниц добились ареста своего ухажера

Источник материала: ОНТ

В Японии арестовали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении его многочисленных любовниц. Об этом информирует Soranews24.

39-летний Такаси Миягава работал в сфере сетевого маркетинга и продавал насадки для душа. Под видом работы мужчина знакомился с женщинами. Вскоре он убеждал своих жертв, что хочет жениться на них. Миягава выпрашивал у любовниц подарки на свой день рождения, но каждой женщине он называл новую дату своего появления на свет.

О Миягаве сообщили в полицию 35 объединившихся женщин, все они были обмануты Такаси. Японки утверждают, что каждая из них потратила на одежду и подарки для ухажера не менее 100 тысяч иен (около 2,3 тысяч BYN). Правоохранители не исключают, что пострадавших было еще больше.

Фото: Pixabay

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