|
5 бесценных лайфхаков для кухни, о которых вы могли не знать
Источник материала: ОНТ
Кухонные хитрости способны облегчить жизнь хозяйкам и помочь им сэкономить время. Предлагаем вам 5 лайфхаков, о которых многие не знают.
Правильно готовим целую птицу
При запекании курицы или индейки целиком, лучше класть ее на грудку. Именно в этой части больше всего мяса, и если она будет близко находится к источнику тепла, то пропечется быстрее.
Виноград охладит вино
Чаще всего, чтобы охладить вино, люди используют кубики льда. Однако они разбавляют напиток. Итог – испорченное впечатление. Но выход есть! Используйте вместо льда замороженные виноградины – они не разбавят напиток и украсят его.
Как разогреть выпечку, чтобы она была вкусной?
Чаще всего разогретая в микроволновке пицца и другая выпечка черствеет, становится сухой и уже не такой аппетитной, как в свежем виде. Чтобы этого избежать, во время разогревания пищи поставьте рядом стакан с водой. Испаряемая влага защитит корочку от сильного пересушивания.
Действенный способ печь блины без капель на плите
Если наливать блинное тесто на сковороду половником, оно может попасть на плиту и запачкать всю поверхность. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь пустой бутылкой из-под кетчупа – готовое тесто нужно залить в емкость и с ее помощью наливать на сковородку. Чистота и порядок будут обеспечены!
Секрет идеальной яичницы-глазуньи
Столовую ложку воды нужно налить в край сковороды, где жарится яичница, и накрыть крышкой. Постепенно вода превратится в пар и поможет верхнему слою глазуньи дойти до готовности. При этом на желтках появится пленка, внутри же они будут жидкими.
ФОТО:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кухонные хитрости способны облегчить жизнь хозяйкам и помочь им сэкономить время. Предлагаем вам 5 лайфхаков, о которых многие не знают. Правильно готовим целую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)