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5 бесценных лайфхаков для кухни, о которых вы могли не знать

23.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 бесценных лайфхаков для кухни, о которых вы могли не знать

Кухонные хитрости способны облегчить жизнь хозяйкам и помочь им сэкономить время. Предлагаем вам 5 лайфхаков, о которых многие не знают. 

Правильно готовим целую птицу

При запекании курицы или индейки целиком, лучше класть ее на грудку. Именно в этой части больше всего мяса, и если она будет близко находится к источнику тепла, то пропечется быстрее. 


Виноград охладит вино

Чаще всего, чтобы охладить вино, люди используют кубики льда. Однако они разбавляют напиток. Итог – испорченное впечатление. Но выход есть! Используйте вместо льда замороженные виноградины – они не разбавят напиток и украсят его.


Как разогреть выпечку, чтобы она была вкусной?

Чаще всего разогретая в микроволновке пицца и другая выпечка черствеет, становится сухой и уже не такой аппетитной, как в свежем виде. Чтобы этого избежать, во время разогревания пищи поставьте рядом стакан с водой. Испаряемая влага защитит корочку от сильного пересушивания.


Действенный способ печь блины без капель на плите

Если наливать блинное тесто на сковороду половником, оно может попасть на плиту и запачкать всю поверхность. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь пустой бутылкой из-под кетчупа – готовое тесто нужно залить в емкость и с ее помощью наливать на сковородку. Чистота и порядок будут обеспечены!


Секрет идеальной яичницы-глазуньи

Столовую ложку воды нужно налить в край сковороды, где жарится яичница, и накрыть крышкой. Постепенно вода превратится в пар и поможет верхнему слою глазуньи дойти до готовности. При этом на желтках появится пленка, внутри же они будут жидкими.



ФОТО: 

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Кухонные хитрости способны облегчить жизнь хозяйкам и помочь им сэкономить время. Предлагаем вам 5 лайфхаков, о которых многие не знают.  Правильно готовим целую...
 
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