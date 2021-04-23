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За секунду до… 10 фотографий, которые показывают, что такое настоящий провал
Источник материала: ОНТ
Чем уникально искусство фотографии? На снимке можно запечатлеть самый неожиданный момент. Главное, успеть нажать кнопку. В кадр может попасть все, что угодно: неуклюжее падение, забавная эмоция или смешное совпадение.
В этой подборке – фотографии из серии «Провал». Некоторые из них вызовут у вас улыбку, другие – сочувствие. Но равнодушными эти кадры вас точно не оставят!
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Чем уникально искусство фотографии? На снимке можно запечатлеть самый неожиданный момент. Главное, успеть нажать кнопку. В кадр может попасть все, что угодно:...
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