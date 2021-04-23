За секунду до… 10 фотографий, которые показывают, что такое настоящий провал

Источник материала: ОНТ

Чем уникально искусство фотографии? На снимке можно запечатлеть самый неожиданный момент. Главное, успеть нажать кнопку. В кадр может попасть все, что угодно: неуклюжее падение, забавная эмоция или смешное совпадение.

В этой подборке – фотографии из серии «Провал». Некоторые из них вызовут у вас улыбку, другие – сочувствие. Но равнодушными эти кадры вас точно не оставят!



steambanger



SmileyFace-_-



xLIxLEGENDx7x



UkTapes



catbrains420



reddit



reddit



AbsolutelyUnlikely



p07a70



kuchka70

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram