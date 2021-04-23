В Италии решили законодательно запретить плохое мороженое

Источник материала: ОНТ

В Италии будут бороться с продавцами, которые с помощью сжатого воздуха делают мороженое визуально более объемным. Страна хочет на законодательном уровне защитить честь всемирно известных стендов с джелато, информирует The Sidney Morning Herald.

Законодатели Италии обсуждают санкционные меры для продавцов, которые не соблюдают стандарты качества продукции. Речь идет о штрафах в размере до 10 тысяч евро.

Законопроект запрещает также использовать в мороженом альтернативы свежим ингредиентам: красители, искусственные ароматизаторы и гидрогенизированные жиры.

Уточняется, что отраслевыми правилами производителей мороженого в Италии предусмотрен запрет использования более 30% воздуха в смеси. Но недобросовестные продавцы доводят долю до 80% – по словам парламентариев, они продают не мороженое, а воздух.

Фото: Pixabay

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