|
В Италии решили законодательно запретить плохое мороженое
Источник материала: ОНТ
В Италии будут бороться с продавцами, которые с помощью сжатого воздуха делают мороженое визуально более объемным. Страна хочет на законодательном уровне защитить честь всемирно известных стендов с джелато,
Законодатели Италии обсуждают санкционные меры для продавцов, которые не соблюдают стандарты качества продукции. Речь идет о штрафах в размере до 10 тысяч евро.
Законопроект запрещает также использовать в мороженом альтернативы свежим ингредиентам: красители, искусственные ароматизаторы и гидрогенизированные жиры.
Уточняется, что отраслевыми правилами производителей мороженого в Италии предусмотрен запрет использования более 30% воздуха в смеси. Но недобросовестные продавцы доводят долю до 80% – по словам парламентариев, они продают не мороженое, а воздух.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Италии будут бороться с продавцами, которые с помощью сжатого воздуха делают мороженое визуально более объемным. Страна хочет на законодательном уровне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)