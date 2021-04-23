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Хоккеисты ЦСКА обыграли «Авангард» и вышли вперёд в финальной серии Кубка Гагарина

23.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Авангард» и вышли вперёд в финальной серии Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА вышли вперёд в финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда».

На этот раз армейцы на выезде обыграли соперника с минимальным счётом – 2:1. Победную шайбу забросил Максим Шалунов. Таким образом, счёт стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут в субботу вновь на площадке «Авангарда». Хоккеисты ЦСКА становились обладателями Кубка Гагарина в 2020 году, обыграв в финале как раз омичей.

Фото: из архива БЕЛТА

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Хоккеисты московского ЦСКА вышли вперёд в финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда». На этот раз армейцы на выезде обыграли соперника с минимальным...
 
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