МВД: Telegram-канал «BYPOL» признан экстремистским

Источник материала: ОНТ

22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля принято решение о признании экстремистским Telegram-канала «BYPOL». Основанием послужили материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Установлено, что в Telegram-канале многократно публиковались призывы к массовым беспорядкам, размещались клеветнические материалы о правоохранителях, а также распространялись экстремистские материалы.





Большая часть постов канала была направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей.

За публикацию или репост публикаций указанного ресурса предусматривается наказание вплоть до ареста и административная ответственность.

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