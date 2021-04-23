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МВД: Telegram-канал «BYPOL» признан экстремистским
Источник материала: ОНТ
22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля принято решение о признании экстремистским Telegram-канала «BYPOL». Основанием послужили материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области. Об этом
Установлено, что в Telegram-канале многократно публиковались призывы к массовым беспорядкам, размещались клеветнические материалы о правоохранителях, а также распространялись экстремистские материалы.
Большая часть постов канала была направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей.
За публикацию или репост публикаций указанного ресурса предусматривается наказание вплоть до ареста и административная ответственность.
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22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля принято решение о признании экстремистским Telegram-канала «BYPOL». Основанием послужили материалы проверки управления...
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