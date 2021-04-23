МИД РФ обещает ответить на высылку дипломатов странами Балтии

Источник материала: АФН

В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из стран Балтии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - сказала она.

Ранее в пятницу стало известно, что в знак солидарности с Чехией Литва вышлет двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония - по одному.