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Как украинские пошлины повлияют на белорусский автопром?

23.04.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новая 35% пошлина приведет к трансформации белорусской бизнес-модели по продаже автомобильной и пассажирской техники на украинском рынке. Также Беларусь может недополучить до 25-30 миллионов долларов.

Как украинские пошлины повлияют на белорусский автопром?
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальные импортные пошлины на технику из Беларуси.
Под действие пошлины попадут автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовики с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделано для автомобильных шасси). 

Также пошлина вводится на грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.

Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости. 

Данная мера принята «в ответ на дискриминационные меры в отношении украинских автопроизводителей на белорусском рынке».

Данное новаторство прокомментировал аналитик Украинского Института будущего Игорь Тышкевич:

Будет ли это смертельно для беларуских экспортёров?

Трудности создаст несомненно. Финансовые издержки так же.

Это приведёт к трансформации беларуской бизнес-модели по продаже автомобильной и пассажирской техники на украинском рынке. Но не уходу с него. В чём суть трансформации. Давайте разбираться вместе.

1. Совместные предприятия по сборке продукции на украинской территории. Этот механизм давно апробирован на рынке троллейбусов. Даже БКМ Украина собирает свои машины уже в Луцке. Прямых поставок собранных экземпляров практически нет. Антидемпинговые пошлины не распространяются на комплектацию.

2. Крупноузловая сборка грузовых автомобилей. В постановлении по введению санкций есть оговорка, о том, что пошлины не применяются в отношении "автомобильных шасси с кабиной". То есть бизнес Богдан-моторс будет развиваться - на эту площадку, несомненно, перейдёт часть и гражданских образцов (сегодня Богдан собирает машины для ВСУ). 

Будут активизированы и остальные точки по сборке специальной техники на базе шасси МАЗ (если не ошибаюсь, таких было в 2020 году 4 или 5 штук). При наличии нормального подхода владельцы бизнеса могут существенно подрасти в объёмах продаж.

Остаётся вопрос с автобусами МАЗ - это ключевая тема и цель данного постановления. В отличие от другой техники, сборка автобусов не велась. Хотя, как ни парадоксально это звучит, но схема "прикрутить табличку и продать как местное" была впервые апробирована именно на автобусах в далёком 2011 году.

Беларуским трейдерам придётся искать возможности создания сборочных мощностей в Украине. Теоретически, такой процесс можно завершить за 4-5 месяцев. За такой срок будет упущено не так много (в объёмах продаж).

Ешё одной подушкой стабилизации станет существующая модель экспортного кредитования - программы, реализуемые через украинские государственные банки при покупке беларуской техники в кредит компенсируют бОльшую часть учётной ставки НБУ в процентах по кредиту. Но, то, что раньше шло на увеличение прибыльности сделок, сегодня будет идти на сохранение объёмов.

В любом случае Беларусь может недополучить в 2021 году до 25-30 миллионов долларов на украинском рынке автомобильной техники в связи с временным падением реализации.

Однако, эти объёмы могут быть отыграны в случае локализации сборки на украинской территории. Вновь отсылка к кейсу с троллейбусами, которые два года назад, имея 30% рынка имели проблемы в виде фактического противодействия усилению позиций. Локализация позволила отхватить 70% рынка по результатам 2020 года.

Второй пример - МАЗ-Богдан с армейскими грузовиками. (процент их продукции в гособоронзаказе за 2020 год не буду озвучивать пока не появится официальная версия от руководства Украины). За 2019 год данные давал - они впечатляют и это больше 50%

С другой стороны, официальный Минск будет искать варианты ответа. И тут есть несколько возможностей:

- удар по собственному экспорту, ограничивая поставки товаров, которые весьма затребованы (и не имеют по сходной цене) альтернатив на украиском рынке. Это часть тех же авто компонентов, оборудования. Если сильно и "больно" Зеленскому - то битум (помним о "Большой стройке"). Но это падение собственных доходов.

- заградительные меры в отношении украинской продукции. Наиболее вероятными «кандидатами» могут быть мясная продукция (куры), бобовые, другие продукты питания, идущие в розничную сеть либо перепродаваемые в РФ. 

Как вариант — тележки и комплектация для ЖД техники. В обоих случаях такой «войнушке» будут несказанно рады российские производители. Либо меньше поток товаров через контрабандную калитку на их рынок, либо есть возможность заместить украинскую продукцию.

Насколько далеко зайдут стороны в пикировке, покажет время. Пока же могу констатировать, что политико-дипломатический обмен колкостями начал влиять на экономику. Когда политический аргумент становится ещё одним помощником лоббистов административных ограничений в экономической сфере. Об этом предупреждал ещё с сентября 2020 года.

Следующий прогноз: сохранение конфликтного политико-дипломатического фона создаст серьёзные угрозы даже для сохранения объёмов взаимной торговли. Если стороны не выйдут на режим «разрядки ситуации» к сентябрю 2021, то общее падение товарооборота за 2021 год может составить порядка 5-6% с последующим проседанием ещё на 7-8% в 2022 году.
 
Теги: Минск
 
 
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Новая 35% пошлина приведет к трансформации белорусской бизнес-модели по продаже автомобильной и пассажирской техники на украинском рынке. Также Беларусь может...
 
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