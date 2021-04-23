Угрожали забрать сына: редакторы сайта Союза поляков покинули Беларусь

Как рассказал сам Анджей Писальник, 14 апреля его вызывали в прокуратуру Гродно , где прокурор заявил, что его деятельность вредит национальным интересам Беларуси и он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье о разжигании национальной розни, а также о реабилитации нацизма.





Претензии Писальнику, по его словам, предъявлялись за его комментарии польским СМИ о том, что беларусские госСМИ ведут широкомасштабную пропагандистскую атаку против Польши и поляков. Он также сравнивал преследование польских активистов в Беларуси с преследованием поляков в сталинскую эпоху. Прокуроратуре не понравились и высказывания Писальника о том, что их проверки в центрах обучения польскому языку и сбор данных преподавателей создают атмосферу запугивания и направлены на то, чтобы беларусы меньше изучали польский язык.





По словам Писальника, в прокуратуре его предупредили, что дальнейшие подобные высказывания повлекут для него возбуждение уголовного дела. На следующий день, говорит он, их с женой силовики забрали из дома и отвезли на допрос в Следственный комитет в Минске, изъяв телефоны. 11-летний сын пары Мартин при этом остался дома один без присмотра. Допрашивали супругов как свидетелей по уголовному делу Союза поляков. После допроса, который длился целый день, их отвезли обратно в Гродно, дав понять, что их статус по делу может измениться, говорит журналист.





После этого семья решила покинуть Беларусь, чтобы избежать ареста и ради безопасности ребенка. Писальники планируют продолжать поддерживать работу сайта.



