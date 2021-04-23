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Угрожали забрать сына: редакторы сайта Союза поляков покинули Беларусь

23.04.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Редакторы сайта незарегистрированного Союза поляков ZnadNiemna.pl, журналисты Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник вынужденно покинули Беларусь из-за угрозы их ареста и изъятия из семьи малолетнего сына.

Как рассказал сам Анджей Писальник, 14 апреля его вызывали в прокуратуру Гродно, где прокурор заявил, что его деятельность вредит национальным интересам Беларуси и он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье о разжигании национальной розни, а также о реабилитации нацизма.

Претензии Писальнику, по его словам, предъявлялись за его комментарии польским СМИ о том, что беларусские госСМИ ведут широкомасштабную пропагандистскую атаку против Польши и поляков. Он также сравнивал преследование польских активистов в Беларуси с преследованием поляков в сталинскую эпоху. Прокуроратуре не понравились и высказывания Писальника о том, что их проверки в центрах обучения польскому языку и сбор данных преподавателей создают атмосферу запугивания и направлены на то, чтобы беларусы меньше изучали польский язык.

По словам Писальника, в прокуратуре его предупредили, что дальнейшие подобные высказывания повлекут для него возбуждение уголовного дела. На следующий день, говорит он, их с женой силовики забрали из дома и отвезли на допрос в Следственный комитет в Минске, изъяв телефоны. 11-летний сын пары Мартин при этом остался дома один без присмотра. Допрашивали супругов как свидетелей по уголовному делу Союза поляков. После допроса, который длился целый день, их отвезли обратно в Гродно, дав понять, что их статус по делу может измениться, говорит журналист.

После этого семья решила покинуть Беларусь, чтобы избежать ареста и ради безопасности ребенка. Писальники планируют продолжать поддерживать работу сайта.

Ранее представители незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис, Андрей Почобут, Мария Тишковская, Анна Панишева, Ирена Бернацкая признаны политзаключенными. Они были задержаны в марте и находятся под стражей по уголовному делу по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса, которая предусматривает умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц. Кроме того, давлению подвергаются польские образовательные центры, в них проводились проверки, а Польская школа в Бресте была ликвидирована. Польские власти обвиняют Беларусь в преследовании поляков по этническому признаку.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Редакторы сайта незарегистрированного Союза поляков ZnadNiemna.pl, журналисты Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник вынужденно покинули Беларусь из-за угрозы их...
 
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