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Он - единственный: внучка Гурченко перестала скрывать роман с Шаляпиным
23.04.2021 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Внучка советской иконы Людмилы Гурченко Елена Королева призналась, что встречается со звездой "Фабрики звезд" Прохором Шаляпиным, тем самым шокировала сеть.
Слухи о романе Шаляпина и Королевой стали ходить давно: счастливую пару не раз видели в обществе друг друга, но оба продолжали говорить о своей дружбе. При этом хейтеры заподозрили, что музыкант не просто так стал общаться с внучкой покойной кинодивы, намекая на то, что Шаляпин - охотник за наследством Гурченко.
© AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
Но это не остановило влюбленную Королеву: 37-летняя внучка Гурченко перестала отрицать свои отношения с Шаляпиным.
В интервью одному из изданий Елена заявила, что Прохор - единственный мужчина в ее жизни, который не пытается "грузить" и дарит только приятные эмоции.
Также она отметила, что в последнее время живет крайне насыщенной жизнью, например: судится из-за наследства бабушки с последним супругом и отцом. Постоянные стрессы и нервное напряжение сказалось на здоровье Королевой - из-за невралгии она лечит поясницу и другие заболевания.
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37-летняя наследница легендарной артистки раскрыла детали тайных отношений и назвала главные плюсы своего избранника.
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