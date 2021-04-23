ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Он - единственный: внучка Гурченко перестала скрывать роман с Шаляпиным

23.04.2021 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Внучка советской иконы Людмилы Гурченко Елена Королева призналась, что встречается со звездой "Фабрики звезд" Прохором Шаляпиным, тем самым шокировала сеть.

Слухи о романе Шаляпина и Королевой стали ходить давно: счастливую пару не раз видели в обществе друг друга, но оба продолжали говорить о своей дружбе. При этом хейтеры заподозрили, что музыкант не просто так стал общаться с внучкой покойной кинодивы, намекая на то, что Шаляпин - охотник за наследством Гурченко.

© AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
На те же грабли: Дженнифер Лопес спровоцировала слухи о новом романе

Но это не остановило влюбленную Королеву: 37-летняя внучка Гурченко перестала отрицать свои отношения с Шаляпиным.

В интервью одному из изданий Елена заявила, что Прохор - единственный мужчина в ее жизни, который не пытается "грузить" и дарит только приятные эмоции.

Также она отметила, что в последнее время живет крайне насыщенной жизнью, например: судится из-за наследства бабушки с последним супругом и отцом. Постоянные стрессы и нервное напряжение сказалось на здоровье Королевой - из-за невралгии она лечит поясницу и другие заболевания.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
37-летняя наследница легендарной артистки раскрыла детали тайных отношений и назвала главные плюсы своего избранника.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: Telegram-канал «BYPOL» признан экстремистским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by