Он - единственный: внучка Гурченко перестала скрывать роман с Шаляпиным

Источник материала: Sputnik Беларусь

Внучка советской иконы Людмилы Гурченко Елена Королева призналась, что встречается со звездой "Фабрики звезд" Прохором Шаляпиным, тем самым шокировала сеть.

Слухи о романе Шаляпина и Королевой стали ходить давно: счастливую пару не раз видели в обществе друг друга, но оба продолжали говорить о своей дружбе. При этом хейтеры заподозрили, что музыкант не просто так стал общаться с внучкой покойной кинодивы, намекая на то, что Шаляпин - охотник за наследством Гурченко.

Но это не остановило влюбленную Королеву: 37-летняя внучка Гурченко перестала отрицать свои отношения с Шаляпиным.

В интервью одному из изданий Елена заявила, что Прохор - единственный мужчина в ее жизни, который не пытается "грузить" и дарит только приятные эмоции.

Также она отметила, что в последнее время живет крайне насыщенной жизнью, например: судится из-за наследства бабушки с последним супругом и отцом. Постоянные стрессы и нервное напряжение сказалось на здоровье Королевой - из-за невралгии она лечит поясницу и другие заболевания.