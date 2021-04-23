Источник материала: Sputnik Беларусь

Каких людей нужно брать для раскрутки собственного сайта, YouTube-канала или TikTok и как делать из ноунейма "ручного эксперта", рассказал во время очередного мастер-класса для журналистов шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин.

Зачем нужен эксперт и кого брать?

Конечно, можно самим проанализировать общественно-политическую жизнь в стране, и как это отразится на людях и уровне инфляции, если разбираетесь в этом. Но если нет – нужный и оперативный комментарий всегда закроет "дыру в эфире", поясняет Фомин.

Кого брать для раскрутки? Это должен быть тот, кто желает прославиться и попробовать себя в роли комментатора, а еще – банально, но важно – умеет связать два слова.

"Есть такая типология экспертов – я их называю "не дай Бог" – которые рассуждают как бабушки возле подъезда или как неадекватные люди и не могут, по сути, дела ничего сказать", – сказал Фомин.

Третье правило для удачного комментария от эксперта – он должен интересоваться политикой иди другой темой, иметь страницу в Facebook (чтобы заливать туда посты и отмечать издание).

"Эксперта, которого вы "курируете", должны заметить. Если вы и он сделаете все правильно, его могут позвать на телевидение", – уверяет Фомин.

Также важно, подчеркивает он, с самого начала определиться, как будете позиционировать специалиста – будет это, к примеру, военный эксперт, политтехнолог или общественный деятель. Отвести для него нужно одно амплуа, а не сразу три.

Эксперты бывают разные

Фомин описывает категорию экспертов, которых не стоит приглашать к себе на YouTube или в телестудию. Это так называемая "красная" категория.

"Такой тип экспертов – "я ему 10 слов, а он мне одно". Как правило, человек говорит мало, отвечает односложно, в его предложениях нет причинно-следственной связи. Он просто хочет попасть в кадр, а еще очень навязчивый и донимает в Facebook", – объясняет он.

У эксперта категории "Как ты туда пролез?" есть профильное высшее образование, он позиционирует себя как профессионала, принадлежит к профильным организациям, но по уровню экспертизы относится к первому случаю – хочет засветиться, но почти неразговорчив.

И третья "красная" категория – "и швец, и жнец". По словам Фомина, это активный пользователь соцсетей, у него уйма должностей (от "президента" до "главы корпорации"), отвечает по-разному на один и тот же вопрос, поверхностен, делает много бессвязных выводов. Надо подумать, стоит ли такого человека брать в качестве эксперта.

Рюмка коньяка не пролезает

А вот с какими экспертами, на взгляд Фомина, можно поработать, хотя прежде лучше подумать, звать ли их в студию – они относятся к "желтым" комментаторам.

"Продажники" – неплохие эксперты, есть навыки комментирования, владеют ситуацией, но подводят выводы всегда под своего заказчика, хвалят его. В таком случае нужно садить его с кем-то еще для противовеса, чтобы не получилась явная реклама", – констатирует он.

Следующая – "Рюмку коньяка!" Такой человек говорит скромно и скомкано, хотя он хорошо изъясняется в письменном виде. Им нужно дать раскрыться, обращает внимание шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру. Не обязательно наливать рюмку коньяка, а зарядить: "ты лучший, жги".

И последний вариант из этой категории – "Загадка". Они неплохо говорят по теме, но аудитория их не воспринимает. Им не хватает какой-то медийности, и в таком случае нужно подождать, пока эксперт раскрутится на телеканалах.

"Не пролезает" – как правило, это весьма известный спикер (например, бывший украинский премьер Николай Азаров), который набирает миллионы просмотров на ТВ, а в интернете его смотрят немногие.

"На Украине ему задают острые вопросы, там это шоу. Если на вашей платформе жесткие редакционные правила, то для спикера это будет теплая ванна, и он не зайдет зрителям. В таком случае можно поговорить с редактором, чтобы немного выйти за рамки редакционной политики", – советует Фомин.

"Я вас обожаю!". К такому виду спикеров относятся те, у кого есть своя аудитория, они появляются на телеканалах и дают при этом максимальные заходы. Это "зеленая" категория.

"Есть "глава секты". Он обладает своей аудиторией, которая приходит исключительно на его выступления и которая никак не воспринимает журналистов и других экспертов. В таком случае можно отвести ему много эфирного времени (2-3 вопроса на 30 минут), провести интерактив с его зрителями, которые хотят дотянуться до своего "божества", – констатирует медиаэксперт.

Плюсы – растет аудитория канала, минусы – зрители смотрят только "своего" спикера и могут быстро отписаться, когда будут показывать других.

"Свой человек" – еще одна категория "зеленых" экспертов. У него своя аудитория, которая приходит на его выступления, но и смотрит другие материалы канала. Такой собеседник, как правило, легок на подъем, может пошутить или подыграть ведущему.

Наконец, "залетные птицы" – приятные во всем спикеры, "десерт" на вашем канале. Этим вип-экспертам можно задавать любые накопившиеся вопросы из новостной или даже философской повестки, но не каждый день (это важно), а спустя некоторое время – две недели или месяц.

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