Прибыль «Беларусбанка» за прошлый год снизилась на треть

Источник материала: Onliner

«Беларусбанк» опубликовал годовую отчетность о прибылях и убытках. Исходя из нее, чистая прибыль самого крупного банка страны в 2020-м составила 206 млн рублей, в то время как в 2019-м была 310,85 млн. Таким образом, прибыль в прошлом году упала на 33,7%, сообщает belmarket.by.

До налогообложения прибыль банка составила 136,2 млн рублей, это на 56,2% меньше, чем в прошлом году. Чистый процентный доход (после создания резервов) вырос на 57,8% — до 1,52 млрд рублей. Активы «Беларусбанка» на конец 2020 года составили 32,38 млрд рублей, увеличившись за год на 23,6%. Кредитный портфель вырос на 37,8% — до 25,5 млрд рублей, передает издание.

Обязательства банка за минувший год выросли на 26,5% — до 28,99 млрд рублей. Средства клиентов увеличились на 12,8% — до 18,48 млрд рублей. Привлеченные средства других банков увеличились на 56,3% — до 7,07 млрд рублей, средства Нацбанка — в 18,7 раза, до 1,18 млрд рублей.

Собственный капитал банка на конец 2020 года составил 3,39 млрд, увеличившись на 3%. Банку принадлежит более 40% активов всей банковской системы страны. На 98,87% он принадлежит государству.