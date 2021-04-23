ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прибыль «Беларусбанка» за прошлый год снизилась на треть

23.04.2021 16:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«Беларусбанк» опубликовал годовую отчетность о прибылях и убытках. Исходя из нее, чистая прибыль самого крупного банка страны в 2020-м составила 206 млн рублей, в то время как в 2019-м была 310,85 млн. Таким образом, прибыль в прошлом году упала на 33,7%, сообщает belmarket.by.

До налогообложения прибыль банка составила 136,2 млн рублей, это на 56,2% меньше, чем в прошлом году. Чистый процентный доход (после создания резервов) вырос на 57,8% — до 1,52 млрд рублей. Активы «Беларусбанка» на конец 2020 года составили 32,38 млрд рублей, увеличившись за год на 23,6%. Кредитный портфель вырос на 37,8% — до 25,5 млрд рублей, передает издание.

Обязательства банка за минувший год выросли на 26,5% — до 28,99 млрд рублей. Средства клиентов увеличились на 12,8% — до 18,48 млрд рублей. Привлеченные средства других банков увеличились на 56,3% — до 7,07 млрд рублей, средства Нацбанка — в 18,7 раза, до 1,18 млрд рублей.

Собственный капитал банка на конец 2020 года составил 3,39 млрд, увеличившись на 3%. Банку принадлежит более 40% активов всей банковской системы страны. На 98,87% он принадлежит государству.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Беларусбанк» опубликовал годовую отчетность о прибылях и убытках. Исходя из нее, чистая прибыль самого крупного банка страны в 2020-м составила 206 млн рублей, в то...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лідэры апазыцыйных партый запатрабавалі вызваліць старшыню БНФ Кастусёва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by