Остановит ли «Рух» победное шествие «Шахтера»? Анонс 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: Tut.by

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23 апреля матчем аутсайдеров начнется шестой тур чемпионата Беларуси по футболу . «Сморгонь» примет «Спутник». Напомним, что «Сморгонь» пока не добыла ни одной победы, забила всего один гол и пропустила 14 мячей в свои ворота. Худший показатель в лиге и последнее, 16-е, место.

«Спутник» начал чемпионат чуть лучше, сумев один раз победить. И сегодня эти команды выяснят отношения между собой.

Ну а хитом тура станет матч в Солигорске, где «Шахтер» примет «Рух». Игра пройдет 25 апреля.



«Шахтер» выдал лучший старт в своей истории. «Рух» пока буксует, но не проигрывает. Коллаж из фото «Шахтера» и «Руха»

«Горняки» пишут свою историю прямо сейчас, показав лучший старт в турнире. С учетом кубковых игр они не знают поражений. Кажется, что машина Григорчука неуязвима ни для кого.

Сможет ли что-то противопоставить «Рух» этому? Команда из Бреста продолжает искать себя, и кажется, что уже находит. Несомненно, в Солигорске нас ждет битва, не пропустите!

Также стоит обратить внимание на матч в Гомеле 25 апреля, где местный клуб примет жутко стартовавший «Торпедо-БелАЗ». Говорят, что Юрию Пунтусу дали пару игр на выправление ситуации, иначе боссы команды укажут тренеру на дверь.





Ниже расписание всех игр тура.

23 апреля пройдут два матча:

ФК «Сморгонь» — «Спутник», 18.00;

«Славия» — ФК «Слуцк», 20.00.

24 апреля состоятся три игры:

«Динамо-Брест» — ФК «Витебск», 14.00;

«Энергетик-БГУ» — «Неман», 16.00;

ФК «Минск» — «Динамо-Минск», 18.00.

25 апреля тур завершится еще тремя встречами:

«Ислочь» — БАТЭ, 15.45;

«Шахтер» — «Рух», 17.45;

ФК «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ», 20.45.

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