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Остановит ли «Рух» победное шествие «Шахтера»? Анонс 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: Tut.by
23 апреля матчем аутсайдеров начнется шестой тур
«Спутник» начал чемпионат чуть лучше, сумев один раз победить. И сегодня эти команды выяснят отношения между собой.
Ну а хитом тура станет матч в Солигорске, где «Шахтер» примет «Рух». Игра пройдет 25 апреля.
«Горняки» пишут свою историю прямо сейчас, показав лучший старт в турнире. С учетом кубковых игр они не знают поражений. Кажется, что машина Григорчука неуязвима ни для кого.
Сможет ли что-то противопоставить «Рух» этому? Команда из Бреста продолжает искать себя, и кажется, что уже находит. Несомненно, в Солигорске нас ждет битва, не пропустите!
Также стоит обратить внимание на матч в Гомеле 25 апреля, где местный клуб примет жутко стартовавший «Торпедо-БелАЗ». Говорят, что Юрию Пунтусу дали пару игр на выправление ситуации, иначе боссы команды укажут тренеру на дверь.
Ниже расписание всех игр тура.
23 апреля пройдут два матча:
ФК «Сморгонь» — «Спутник», 18.00;
«Славия» — ФК «Слуцк», 20.00.
24 апреля состоятся три игры:
«Динамо-Брест» — ФК «Витебск», 14.00;
«Энергетик-БГУ» — «Неман», 16.00;
ФК «Минск» — «Динамо-Минск», 18.00.
25 апреля тур завершится еще тремя встречами:
«Ислочь» — БАТЭ, 15.45;
«Шахтер» — «Рух», 17.45;
ФК «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ», 20.45.
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23 апреля начнется шестой тур чемпионата Беларуси по футболу.
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