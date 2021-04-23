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Хозяева собаки оставили на кухне недоеденную пиццу. Вот что сделал пес, когда они ушли

23.04.2021 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У владельцев этого боксера по кличке Рэнди явно все отлично с чувством юмора. Хозяева пса записали смешное видео, как собака пытается стянуть с края стола недоеденную пиццу — лакомство (как и включенную камеру), очевидно, авторы ролика оставили там специально. Что ж, они добились своего: Рэнди провернул забавную операцию по краже еды, а подписчики в TikTok посмеялись с этого. Посмотрите, чем все закончилось.

@randytheboxer

Caught red handed ##dogsdoingthings ##dogsoftiktok ##dogsfunny ##boxer ##DSWCutLoose ##JustAddBriskZero ##AerieREAL ##fyp ##healthyliving

♬ Mission Impossible (Main Theme) — Favorite Movie Songs

 
 
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Это видео в TikTok посмотрели 250 тысяч раз. Что ж, Рэнди явно понравился зрителям.
 
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