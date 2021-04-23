Хозяева собаки оставили на кухне недоеденную пиццу. Вот что сделал пес, когда они ушли

Источник материала: Tut.by

У владельцев этого боксера по кличке Рэнди явно все отлично с чувством юмора. Хозяева пса записали смешное видео, как собака пытается стянуть с края стола недоеденную пиццу — лакомство (как и включенную камеру), очевидно, авторы ролика оставили там специально. Что ж, они добились своего: Рэнди провернул забавную операцию по краже еды, а подписчики в TikTok посмеялись с этого. Посмотрите, чем все закончилось.