|
Хозяева собаки оставили на кухне недоеденную пиццу. Вот что сделал пес, когда они ушли
Источник материала: Tut.by
У владельцев этого боксера по кличке Рэнди явно все отлично с чувством юмора. Хозяева пса записали смешное видео, как собака пытается стянуть с края стола недоеденную пиццу — лакомство (как и включенную камеру), очевидно, авторы ролика оставили там специально. Что ж, они добились своего: Рэнди провернул забавную операцию по краже еды, а подписчики в TikTok посмеялись с этого. Посмотрите, чем все закончилось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это видео в TikTok посмотрели 250 тысяч раз. Что ж, Рэнди явно понравился зрителям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)