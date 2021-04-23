Белстат сообщает, что средняя зарплата превысила 1380 рублей. А какие суммы предлагают по вакансиям

Источник материала: Tut.by

В Беларуси средняя зарплата в марте составила 1 384,7 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 107,6 рубля больше, чем в феврале . Напомним, за два первых месяца этого года средняя зарплата упала на 197,5 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата в марте после всех обязательных вычетов составила около 1191 рубля. В пересчете в доллары по среднему курсу Нацбанка в марте (2,6083 рубля) эта сумма составляет около 457 долларов.

На какие зарплаты ищут работников

В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится почти 81,1 тысячи предложений от нанимателей (месяцем ранее — 76 тысяч). 31 тысяча вакансий — на зарплату до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 10,3 тысячи вакансиям.