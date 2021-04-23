ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белстат сообщает, что средняя зарплата превысила 1380 рублей. А какие суммы предлагают по вакансиям

23.04.2021 16:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси средняя зарплата в марте составила 1 384,7 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 107,6 рубля больше, чем в феврале. Напомним, за два первых месяца этого года средняя зарплата упала на 197,5 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата в марте после всех обязательных вычетов составила около 1191 рубля. В пересчете в доллары по среднему курсу Нацбанка в марте (2,6083 рубля) эта сумма составляет около 457 долларов.

На какие зарплаты ищут работников

В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится почти 81,1 тысячи предложений от нанимателей (месяцем ранее — 76 тысяч). 31 тысяча вакансий — на зарплату до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 10,3 тысячи вакансиям.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За два первых месяца этого года средняя зарплата упала на 197,5 рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Меморандум в защиту суверенитета: «Требуем от власти отказаться от попыток подчинить Беларусь иностранной державе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by