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Белстат сообщает, что средняя зарплата превысила 1380 рублей. А какие суммы предлагают по вакансиям
Источник материала: Tut.by
В Беларуси средняя зарплата в марте составила 1 384,7 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 107,6 рубля больше, чем
Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). Это значит, что средняя зарплата в марте после всех обязательных вычетов составила около 1191 рубля. В пересчете в доллары по среднему курсу Нацбанка в марте (2,6083 рубля) эта сумма составляет около 457 долларов.
На какие зарплаты ищут работников
В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится почти 81,1 тысячи предложений от нанимателей (месяцем ранее — 76 тысяч). 31 тысяча вакансий — на зарплату до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.
Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 10,3 тысячи вакансиям.
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За два первых месяца этого года средняя зарплата упала на 197,5 рубля.
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