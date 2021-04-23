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Британский хореограф покончил с собой, а виноватыми сделали тех, кто обвинил его в домогательствах. Мнение
Источник материала: Tut.by
На днях умер известный британский хореограф Лиам Скарлетт, которого называли «будущим британского балета». Ему было тридцать пять лет. Смерть известного хореографа наделала много шума, потому что в 2020-м году он был обвинен в сексуальных домогательствах по отношению к ученикам и танцовщикам. Внутреннее расследование не нашло доказательств, однако хореографа уволили из Королевского балета, а все его проекты убрали из афиши.
Следом он был уволен из Балета Сан-Франциско, Театра балета Техаса, Театра балета Квинсленда и Датского королевского балета, что, по словам журнала «Театр», фактически означало запрет на профессию.
Друзья хореографа утверждают, что он покончил жизнь самоубийством, хотя
Театральная среда отреагировала на это очень бурно, заявив, что «культура отмены убивает». Хореограф Алексей Ратманский также написал: «Как это возможно, что весь балетный мир, все мы повернулись спиной к такому удивительному таланту как Лиам Скарлетт, заставив его умереть столь молодым?».
Само понятие «культура отмены» (cancel culture) в русском языке относительно новое. Часто культуру отмены называют культурным бойкотом — когда обвиняемого в неприемлемом поведении человека подвергают общественному осуждению и исключают из профессиональных сообществ. В качестве яркого примера можно привести Джонни Деппа, которого убрали из фильма «Фантастические твари» после того, как были доказаны эпизоды домашнего насилия по отношению к бывшей жене.
После смерти Лиама Скарлетта вновь подняли тему: оправданно ли подвергать человека подобному остракизму, особенно если вина его не доказана?
Презумпция невиновности никем не оспаривается. Однако есть одно важное «но». Случаи домогательств и сексуального насилия очень трудно доказать в суде. А в ситуациях, когда жертва не оказывала сопротивления, потому что ей угрожали, это в принципе невозможно.
Если нет никаких свидетелей, это слово жертвы против слова абьюзера. И в подобных ситуациях у пострадавших есть только два варианта: либо молчать о происходящем, либо заявить об этом публично — в надежде, что ему/ей поверят, подвергнут абьюзера публичному осуждению, и никто больше не пострадает.
Любопытно, кстати, что понятие «презумпция невиновности» социум трактует на разные лады в зависимости от ситуации. Например, все, наверное, слышали громкую историю, случившуюся в России, когда подростки выпивали с мужчиной, потом выбежали на улицу и пожаловались прохожему, что тот их домогался. В результате чего прохожий избивал предполагаемого педофила до тех пор, пока не убил. Мужчину осудили на восемь лет, что вызвало невероятное негодование общественности: ведь этот человек — герой, спасший детей. В этом случае никто почему-то не вспомнил о презумпции невиновности по отношению к убитому, никто не говорит о том, что вообще-то была возможность разобраться, не убивая человека, вина которого не была доказана и которому не дали ни одного шанса на правосудие.
Это я, конечно, не в защиту педофила, а к тому, что закон у нас иногда — что дышло: куда повернул — туда и вышло. А хотелось бы, чтоб он был один для всех.
В ситуациях вроде той, что произошла с Лиамом Скарлеттом, всё внимание сконцентрировано на обвиняемом. Все его жалеют, сочувствуют профессиональным неудачам, проклинают «новую этику». Жертвы насилия и домогательств если и упоминаются, то лишь в обвинительном контексте: ведь они испортили талантливому человеку жизнь и карьеру. Клеветники, ищущие некую выгоду (какую?!) или просто вымещающие свою злость на мир.
Всё ясно: обвиняемый страдает. А как чувствуют себя пострадавшие от домогательств и насилия. Может у них ПТРС? Долгие годы не дающая результатов психотерапия? А может кто-нибудь из них не выдержал и покончил с собой?
Получается, условный режиссер, отстраненный от работы за то, что на протяжении многих лет домогался своих подчиненных, — это культура отмены. А молодые актеры, карьеры которых он загубил в ответ на отказ в сексе, — это не она самая?
Главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова
А по-моему, это просто манипуляция и подмена понятий. Вроде как ведьмы ничего плохого не делали, а насильники — насилуют (или принуждают к сексу путем шантажа, что, по сути, одно и то же).
Ну, а про убийцу, который, отсидев срок в тюрьме, становится полноценным членом общества, и вовсе смешно. Попробуйте-ка устроиться на более-менее приличную работу с судимостью даже за небольшое правонарушение. Что уж говорить об убийце?
Маловероятно, что он сможет избавиться от клейма на всю жизнь. Однако в комментариях под постом 99% пользователей согласны с автором и рассуждают о том, что «скопинского маньяка не лишили права работать по специальности, а вот Лиама Скарлетта такой возможности лишили».
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