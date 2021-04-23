Британский хореограф покончил с собой, а виноватыми сделали тех, кто обвинил его в домогательствах. Мнение

Источник материала: Tut.by

На днях умер известный британский хореограф Лиам Скарлетт, которого называли «будущим британского балета». Ему было тридцать пять лет. Смерть известного хореографа наделала много шума, потому что в 2020-м году он был обвинен в сексуальных домогательствах по отношению к ученикам и танцовщикам. Внутреннее расследование не нашло доказательств, однако хореографа уволили из Королевского балета, а все его проекты убрали из афиши.

Следом он был уволен из Балета Сан-Франциско, Театра балета Техаса, Театра балета Квинсленда и Датского королевского балета, что, по словам журнала «Театр», фактически означало запрет на профессию.

Друзья хореографа утверждают, что он покончил жизнь самоубийством, хотя расследование обстоятельств смерти еще ведется .

Театральная среда отреагировала на это очень бурно, заявив, что «культура отмены убивает». Хореограф Алексей Ратманский также написал: «Как это возможно, что весь балетный мир, все мы повернулись спиной к такому удивительному таланту как Лиам Скарлетт, заставив его умереть столь молодым?».

Само понятие «культура отмены» (cancel culture) в русском языке относительно новое. Часто культуру отмены называют культурным бойкотом — когда обвиняемого в неприемлемом поведении человека подвергают общественному осуждению и исключают из профессиональных сообществ. В качестве яркого примера можно привести Джонни Деппа, которого убрали из фильма «Фантастические твари» после того, как были доказаны эпизоды домашнего насилия по отношению к бывшей жене.

После смерти Лиама Скарлетта вновь подняли тему: оправданно ли подвергать человека подобному остракизму, особенно если вина его не доказана?

Презумпция невиновности никем не оспаривается. Однако есть одно важное «но». Случаи домогательств и сексуального насилия очень трудно доказать в суде. А в ситуациях, когда жертва не оказывала сопротивления, потому что ей угрожали, это в принципе невозможно.

Если нет никаких свидетелей, это слово жертвы против слова абьюзера. И в подобных ситуациях у пострадавших есть только два варианта: либо молчать о происходящем, либо заявить об этом публично — в надежде, что ему/ей поверят, подвергнут абьюзера публичному осуждению, и никто больше не пострадает.

Любопытно, кстати, что понятие «презумпция невиновности» социум трактует на разные лады в зависимости от ситуации. Например, все, наверное, слышали громкую историю, случившуюся в России, когда подростки выпивали с мужчиной, потом выбежали на улицу и пожаловались прохожему, что тот их домогался. В результате чего прохожий избивал предполагаемого педофила до тех пор, пока не убил. Мужчину осудили на восемь лет, что вызвало невероятное негодование общественности: ведь этот человек — герой, спасший детей. В этом случае никто почему-то не вспомнил о презумпции невиновности по отношению к убитому, никто не говорит о том, что вообще-то была возможность разобраться, не убивая человека, вина которого не была доказана и которому не дали ни одного шанса на правосудие.

Это я, конечно, не в защиту педофила, а к тому, что закон у нас иногда — что дышло: куда повернул — туда и вышло. А хотелось бы, чтоб он был один для всех.



Фото: pinterest.com

В ситуациях вроде той, что произошла с Лиамом Скарлеттом, всё внимание сконцентрировано на обвиняемом. Все его жалеют, сочувствуют профессиональным неудачам, проклинают «новую этику». Жертвы насилия и домогательств если и упоминаются, то лишь в обвинительном контексте: ведь они испортили талантливому человеку жизнь и карьеру. Клеветники, ищущие некую выгоду (какую?!) или просто вымещающие свою злость на мир.

Всё ясно: обвиняемый страдает. А как чувствуют себя пострадавшие от домогательств и насилия. Может у них ПТРС? Долгие годы не дающая результатов психотерапия? А может кто-нибудь из них не выдержал и покончил с собой?

Получается, условный режиссер, отстраненный от работы за то, что на протяжении многих лет домогался своих подчиненных, — это культура отмены. А молодые актеры, карьеры которых он загубил в ответ на отказ в сексе, — это не она самая?

Главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова на своей странице в фейсбуке написала , что «эти позорные страницы истории театра и культуры, по***ившие в одночасье презумпцию невиновности, мы очень скоро будем вспоминать со стыдом, как со стыдом вспоминаем сейчас охоту на ведьм. Убийца, отсидев срок в тюрьме, становится полноценным членом общества, а человек, подвергнутый cancel culture, вообще лишен будущего».

А по-моему, это просто манипуляция и подмена понятий. Вроде как ведьмы ничего плохого не делали, а насильники — насилуют (или принуждают к сексу путем шантажа, что, по сути, одно и то же).

Ну, а про убийцу, который, отсидев срок в тюрьме, становится полноценным членом общества, и вовсе смешно. Попробуйте-ка устроиться на более-менее приличную работу с судимостью даже за небольшое правонарушение. Что уж говорить об убийце?

Маловероятно, что он сможет избавиться от клейма на всю жизнь. Однако в комментариях под постом 99% пользователей согласны с автором и рассуждают о том, что «скопинского маньяка не лишили права работать по специальности, а вот Лиама Скарлетта такой возможности лишили».