|
Средняя зарплата в Беларуси в марте выросла на 107,6 рубля
Источник материала: АФН
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в марте 2021 года составила 1384,7 рубля, сообщил Национальный статистический комитет.
В марте средняя зарплата по сравнению с февралем выросла на 107,6 рубля, или на 8,4%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в марте 2021 года составила 1384,7 рубля, сообщил Национальный статистический...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)