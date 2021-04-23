







Контракт 36-летнего Роналду с "Ювентусом" истекает в июне 2022 года, но игрок рассматривает вариант ухода из клуба, поскольку этот сезон сложился для него не так, как он планировал.





"Манчестер Юнайтед" испытывает финансовые проблемы, это стало одной из причин для вступления в Суперлигу, проект которой в итоге был остановлен.





Роналду по действующему контракту с "Ювентусом" получает 31 миллионов евро в год. Португалец готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в "Манчестер", но не согласится на зарплату меньше 20 миллионов в год.





Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года, сумма трансфера с учетом всех бонусов и комиссионных составила 115 миллионов евро. До "Реала" он выступал за "Манчестер Юнайтед".





В нынешнем сезоне португалец забил 32 гола в 38 матчах за "Ювентус".