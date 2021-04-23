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Глава НОК: В это непростое время именно вы, спортсмены с именами и заслугами, можете помочь найти молодежи правильный путь

23.04.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 апреля в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь открылся первый Национальный форум атлетов, в котором принимают участие многие беларуские спортсмены и эксперты из России.

С приветственным словом к участникам форума обратился президент НОК Беларуси, старший сын Александра Лукашенко Виктор.

«Уверен, предстоящее мероприятие будет полезно всем, кто принимает участие, каждый получит необходимые знания, которые ему помогут в будущем. Уникальность форума и в том, что впервые в нем принимают участие и действующие спортсмены и атлеты, завершившие карьеру. 

Думаю, такое общение очень полезно, каждый сможет рассказать о своем опыте. Кто-то заканчивает в 30 лет, кто-то в 40 лет, но впереди еще вся жизнь, и на первом Национальном форуме эксперты передадут знания, которые необходимы атлетам после завершения карьеры.

В это непростое время, когда спорт, спортивные идеалы в угоду какой-то политической конъюнктуре где-то смазываются, именно вы, спортсмены с именами и заслугами, можете помочь найти молодежи правильный путь», – подчеркнул Лукашенко.
 
 
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23 апреля в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь открылся первый Национальный форум атлетов, в котором принимают участие многие...
 
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