Глава НОК: В это непростое время именно вы, спортсмены с именами и заслугами, можете помочь найти молодежи правильный путь

С приветственным словом к участникам форума обратился президент НОК Беларуси, старший сын Александра Лукашенко Виктор.





«Уверен, предстоящее мероприятие будет полезно всем, кто принимает участие, каждый получит необходимые знания, которые ему помогут в будущем. Уникальность форума и в том, что впервые в нем принимают участие и действующие спортсмены и атлеты, завершившие карьеру.





Думаю, такое общение очень полезно, каждый сможет рассказать о своем опыте. Кто-то заканчивает в 30 лет, кто-то в 40 лет, но впереди еще вся жизнь, и на первом Национальном форуме эксперты передадут знания, которые необходимы атлетам после завершения карьеры.





подчеркнул Лукашенко. В это непростое время, когда спорт, спортивные идеалы в угоду какой-то политической конъюнктуре где-то смазываются, именно вы, спортсмены с именами и заслугами, можете помочь найти молодежи правильный путь», –Лукашенко.







