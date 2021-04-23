ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главное - вовремя прогнуться: Мирный вошел в состав комиссии спортсменов НОК - в августе 2020-ого он призывал остановить насилие

23.04.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

23 апреля во время работы первого Национального форума атлетов состоялись выборы нового состава комиссии спортсменов НОК.

Главное - вовремя прогнуться: Мирный вошел в состав комиссии спортсменов НОК - в августе 2020-ого он призывал остановить насилие
«В комиссию спортсменов вошли: олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Екатерина Галкина, известный белорусский хоккеист, помощник главного тренера ХК «Динамо-Минск» Михаил Грабовский, старший тренер национальной команды по академической гребле, первая двукратная олимпийская чемпионка в истории Беларуси Екатерина Карстен, олимпийский чемпион по теннису Максим Мирный, олимпийская чемпионка в лыжной акробатике (фристайл) Алла Цупер.

За кандидатов (из 20 претендентов на форуме необходимо было выбрать шесть, а еще четыре будут названы по итогам исполкома НОК, после чего новый состав комиссии проголосует за кандидатуру председателя) отдали свои голоса только спортсмены, которые принимали участие в мероприятии», – цитирует сообщение НОК Трибуна.

Известная беларуская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала попадание теннисиста Максима Мирного в состав комиссии спортсменов НОК Беларуси.

«Максим Мирный вовремя пост убрал про насилие в Беларуси и все получилось»
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 апреля во время работы первого Национального форума атлетов состоялись выборы нового состава комиссии спортсменов НОК.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: Telegram-канал «BYPOL» признан экстремистским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by