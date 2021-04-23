Деньги и мир: готовы ли Россия и Беларусь к отключению от SWIFT?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

- есть альтернатива "институту" коллекторов в части взимания проблемных долгов?

- готовы ли Россия и Беларусь к отключению от SWIFT?

- цены на бензин как ключевой инструмент развития производства, торговли и экономики в целом: можно ли их остановить?

Об этом и не только рассуждают экономические эксперты - аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин и заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики факультета экономики Белорусского государственного университета,

кандидат экономических наук Екатерина Господарик.

Программу "Деньги и мир" с участием экономических экспертов Алексея Авдонина и Екатерины Господарик смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также: