Война отменяется или радоваться еще рано? Что сейчас происходит в зоне конфликта России и Украины

Источник материала: Onliner В этом материале мы рассказываем о новостях по теме конфликта на российско-украинской границе почти за три недели. Главным событием последних дней стал приказ Сергея Шойгу. Вчера министр обороны России поручил вернуть в части войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе. Другими словами, это значит, что силы военных будут отведены от «горячих точек». В соцсетях выдохнули: кажется, эскалации конец. Но так ли это на самом деле? Onliner объясняет, что сейчас происходит в зоне конфликта России и Украины и к чему все идет.

Суть материала — в паре абзацев. Для тех, у кого нет времени

Вчера министр обороны России отдал приказ вернуть войска, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе, назад в части. Зеленский заявил, что снижение их численности возле украинских границ уменьшает напряжение. С чем связано такое решение Кремля?

Мнение военного обозревателя Егора Лебедка: «Шли переговоры между Россией и США, 13 апреля состоялся телефонный разговор Байдена и Путина. Судя по всему, выработан некий консенсус. Байден назвал Путина убийцей, Путин ответил „кто как обзывается, тот так и называется“, а затем как бы подкрепил свои слова „раскрытием покушения на Лукашенко“. Последний обвинил в покушении ЦРУ и упомянул про „бульканье“ Байдена. Для внутрироссийского потребителя Путин компенсировал имиджевую потерю и сохранил лицо. А это важно для деэскалации напряженной политической обстановки». Впрочем, Лебедок добавляет, что «даже в случае отвода всех переброшенных за март и апрель войск стоит помнить, что сам по себе южный военный округ России весьма силен для ведения боевых действий. В отличие от НАТО, где большинство учений известны заранее, Россия часто проводит внезапные масштабные проверки войск, как в марте-апреле. Это и дальше будет создавать напряженность».

А ниже мы рассказываем обо всех аспектах ситуации подробно.





Итак, что изменилось с начала конфликта?

Напомним, о ситуации на границе России и Украины мы уже рассказывали ранее. Почти три недели назад происходящее напрягало не только две стороны возможного конфликта, но и все международное сообщество. 23 марта в России закончились военные учения, но свои войска страна после этой даты из приграничных территорий не вывела. В то же время в соцсетях стали появляться снимки российской военной техники у приграничных территорий. В общем, все напряглись.





С начала апреля США и европейские страны неоднократно выражали обеспокоенность перемещением российских войск. Лидеры западных государств призывали российское руководство отвести военные силы и начать деэскалацию. В то же время глава украинского Министерства обороны Андрей Таран заявил, что вдоль границ Украины находятся 110 тысяч российских военных, а в Вашингтоне отметили, что с российской стороны в опасной зоне сконцентрировано максимальное число военных с 2014 года. По этому поводу 13 апреля состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина. Байден предложил президенту России встретиться в третьей стране и снова призвал к снижению напряжения в отношениях с Киевом.





Но несмотря на внешние попытки снизить градус напряженности, ситуация по линии соприкосновения продолжала держать в неприятном тонусе все эти недели. Казалось, что конфликт может перейти в новую опасную стадию в любой момент. Однако во вторник президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса». Появилась надежда на диалог. И Путин ответил — правда, не так, как хотелось бы украинскому командованию.

«Возникает вопрос, что мы хотим обсуждать на этой встрече. Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — прокомментировал Путин.





В общем, дружбы не сложилось. 21 апреля, во время послания Путина Федеральному собранию, ожидалось, что он расскажет о планах внешней политики. Президент России ни слова не сказал о ситуации с Украиной, отметив лишь то, что в 2014 году Владимир Янукович лишился власти из-за «вооруженного переворота».

Ситуация продолжала оставаться напряженной.

А что произошло 22 апреля?

Новости о переменах появились вчера днем. СМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу приказал начать возвращение в пункты постоянной дислокации войск, которые были задействованы в учениях в Южном военном округе.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — сказал Шойгу во время совещания в Крыму.





Вскоре эту новость прокомментировали и в Киеве. Владимир Зеленский написал в своем твиттер-аккаунте, что уменьшение численности войск на границе снижает напряжение.

«Украина всегда наготове, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку», — рассказал Зеленский.





Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что перемещение вооруженных сил России не должно никого беспокоить, потому что она делает это «в пределах территории по своему усмотрению». Он отметил, что Россия предпринимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей. Тем временем в Министерстве обороны страны отмечали, что переброска войск к западным границам страны связана с проверкой боеготовности армии в ответ на «угрожающую военную деятельность» со стороны НАТО.





Кажется, войны не будет. Теперь можно расслабиться? Военный обозреватель считает иначе

Итак, о том, что же сейчас происходит между Россией и Украиной, мы спросили военного обозревателя Егора Лебедка. Он рассказал нам, что Россия в военно-политическом отношении преследует несколько задач.

«Вся военная и информационная кампания России и по переброске войск к западным и юго-западным границам России имела под собой, на мой взгляд, три основные цели:

умышленная эскалация для политико-военного воздействия на президента США Байдена, чтобы прозондировать его твердость в принятии решений на российском направлении и готовности поддержать Украину и страны, граничащие с Россией. А еще — чтобы получить уступки со стороны США и ЕС в военно-политической или экономической сфере за отвод войск;

отработка масштабной переброски российских войск всех родов в Черноморский регион;

изучение возможных ответных действий военно-политического руководства Украины, украинских вооруженных сил (их боеготовности, оперативных возможностей, средств разведки) на вероятный вооруженный конфликт с Россией.

Последние две цели были достигнуты полностью. Проще говоря, Россия провела учения по возможной войне с Украиной. Что касается эскалации-деэскалации, в которую в информационном плане втянута и Беларусь, то выводы по достижению данной цели делать рано. Обычно они становятся видны по прошествии значительного времени, учитывая, что носят явно политический характер и каждой из сторон нужно „сохранить лицо“.

Стоит отметить, что в марте-апреле вряд ли у России была цель действительно начать военный конфликт с Украиной. Россия слишком демонстративно перебрасывала войска и обостряла риторику, хотя силы для боевых действий были сосредоточены достаточные. Конфликт был скорее запасным вариантом на непредвиденный случай в военно-политических взаимоотношениях Россия — Украина — США — Европа», — комментирует Лебедок.





По словам военного обозревателя, решение об отводе войск не было резким или спонтанным. Лебедок считает, что между сторонами был достигнут какой-то консенсус: «Шли переговоры между Россией и США, 13 апреля состоялся телефонный разговор Байдена и Путина. Судя по всему, выработан некий консенсус. Сыграла в этом роль и Беларусь. Джо Байден назвал Путина убийцей, последний в свою очередь ответил „кто как обзывается, тот так и называется“, а затем как бы подкрепил свои слова „раскрытием покушения на Лукашенко“. Александр Лукашенко обвинил в покушении ЦРУ и упомянул про „бульканье“ Байдена. Таким образом, для внутрироссийского потребителя Путин компенсировал имиджевую потерю и сохранил лицо. А это также важно для деэскалации напряженной политической обстановки».

И хотя пока на всех направлениях установилось спокойствие, Егор Лебедок отмечает, что «расслабляться» еще рано: предварительная договоренность по деэскалации может быть нарушена.

«Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился вернуть „личный состав“ в места дислокации, что не означает отвод всей техники с российско-украинского приграничья, — отмечает он. — Эта техника может быть оставлена, а перебросить личный состав можно быстрее. Но даже в случае отвода всех переброшенных за март-апрель войск стоит помнить, что сам по себе южный военный округ России весьма силен для ведения боевых действий. Во всяком случае на начальный период. В отличие от НАТО, где большинство учений известны заранее, Россия часто проводит внезапные масштабные проверки войск, как в марте-апреле. Это и дальше будет создавать напряженность».

Обозреватель добавляет, что вскоре мы вновь можем услышать о новой эскалации на границе России и Украины. По его мнению, замороженные конфликты создаются в целях воздействия на политику страны за счет обострения ситуации. В данном случае не только Украины, но частично Европы и США.

Читайте также:

Снова война? Что происходит на украинско-российской границе и при чем здесь Беларусь