Криптобиржу Thodex подозревают в мошенничестве на миллиарды долларов

Источник материала: Onliner

В Турции разгорелся скандал вокруг одной из крупнейших на местном рынке криптоплатформ Thodex. Ее гендиректор Фарук Фатих Озер уже бежал из страны (предположительно, в Албанию), от 62 до 78 человек, связанных с работой площадки, задержаны полицией. Обыск в офисе Thodex начался после массовой подачи заявлений от пользователей криптобиржи, которые не могли попасть в свои учетные записи.

На сайте Thodex ранее появилась информация о том, что сбои якобы связаны с перенастройкой системы из-за решения какого-то из банков инвестировать в площадку. Однако затем сайт был отключен полностью, а глава криптобиржи бежал.

Согласно скромным подсчетам, клиенты Thodex потеряли доступ к нескольким сотням миллионов долларов в криптовалюте. В то же время, как пишет Bloomberg, потери могут достичь двух миллиардов долларов: на площадке зарегистрировано 390 тыс. активных пользователей, 30 тыс. точно стали жертвами действий сервиса.

Властям и клиентам Thodex еще предстоит выяснить причины закрытия и бегства гендиректора биржи, а в правительстве уже призвали значительно усилить контроль за местным крипторынком. Среди прочего упоминается то, что из-за высокой волатильности криптовалют они нередко становятся инструментом скама.