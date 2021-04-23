Белстат: средняя зарплата за март выросла на 107 рублей, у программистов — почти на 1400

Источник материала: Onliner

Статистики опубликовали данные по средней зарплате за март. Она составила 1384,7 рубля. Это выше февральской на 107,6 рубля. В Минске зарплата выросла на 212 рублей: с 1850,8 рубля до 2062,9.

На втором месте после Минска по величине зарплаты Минская область. Там средняя составила 1337,5 рубля, за ней Гомельская с зарплатой в 1196,3 рубля, на третьем Брестская и зарплата в 1157,3 рубля.





Выросла ли у вас зарплата в марте?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, и весомо Да, немного Осталась прежней Упала Я безработный(-ая) Голосовать

Между тем самыми зарабатывающими в Беларуси, как и прежде, остались программисты. Их средняя зарплата составила 7301,4 рубля, увеличившись по сравнению с февралем на 1394,2 рубля.







На втором месте «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования». Средние зарплаты здесь составляют 3542,4 рубля (+255,8). Третье место у работающих в сфере грузовых авиаперевозок. Средняя тут — 2850 рублей (+121,7).

Какая у вас была зарплата в марте?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или До 600 рублей 601—800 801—1000 1001—1500 1501—2000 2001—3000 Свыше 3000 Я безработный(-ая) Голосовать