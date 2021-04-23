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Белстат: средняя зарплата за март выросла на 107 рублей, у программистов — почти на 1400

23.04.2021 17:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Статистики опубликовали данные по средней зарплате за март. Она составила 1384,7 рубля. Это выше февральской на 107,6 рубля. В Минске зарплата выросла на 212 рублей: с 1850,8 рубля до 2062,9.

На втором месте после Минска по величине зарплаты Минская область. Там средняя составила 1337,5 рубля, за ней Гомельская с зарплатой в 1196,3 рубля, на третьем Брестская и зарплата в 1157,3 рубля.

Белстат: средняя зарплата за март выросла на 107 рублей, у программистов — почти на 1400
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Между тем самыми зарабатывающими в Беларуси, как и прежде, остались программисты. Их средняя зарплата составила 7301,4 рубля, увеличившись по сравнению с февралем на 1394,2 рубля.



На втором месте «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования». Средние зарплаты здесь составляют 3542,4 рубля (+255,8). Третье место у работающих в сфере грузовых авиаперевозок. Средняя тут — 2850 рублей (+121,7).

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Теги: Минск
 
 
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Статистики опубликовали данные по средней зарплате за март. Она составила 1384,7 рубля. Это выше февральской на 107,6 рубля. В Минске зарплата выросла на 212 рублей: с 1850,8...
 
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