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В «Минск-Мире» открылся супермаркет «Гиппо». На этот раз обошлось без ажиотажа

23.04.2021 17:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в квартале «Эмиратс» жилого комплекса «Минск-Мир» открывается супермаркет «Гиппо». Под стать густонаселенному району, магазин здесь будет не самый маленький — площадь у него 1010 «квадратов». Представители торговой сети отметили, что к открытию готовились с большим волнением. Но такого ажиотажа, как на Асаналиева, не случилось: покупатели чинно и благородно проплывали мимо полок, выбирая продукты. В этот раз скидочные товары с красно-желтым ценником не свели минчан с ума и они не устроили вторую легендарную битву за подсолнечное масло.







— В магазине будет представлен насыщенный и разнообразный ассортимент, включая свежие овощи и фрукты. Мы напрямую сотрудничаем с поставщиками из 21 страны, включая Бразилию, Аргентину, Индию. Из Марокко мы уже 3 года возим сладкие сорта мандаринов, а из Италии, где в самом разгаре весна, — свежий редис, рукколу, шпинат, фенхель. В продаже будет молодой картофель из Египта и свежая капуста из Казахстана. А для любителей экзотики дадим такие интересные позиции, как гранадилла, тамаринд и зеленая спаржа, — рассказали в компании.





Также в новом торговом объекте  будут представлены мясные изделия фермерского происхождения: баранина, кролик. А еще свинина от агрокомплекса «Белдан», которую производят по датской технологии. Представители сети уверяют, что мясо мягкое, сочное, легко и быстро готовится и в нем мало жира.








 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в квартале «Эмиратс» жилого комплекса «Минск-Мир» открывается супермаркет «Гиппо». Под стать густонаселенному району, магазин здесь будет не самый...
 
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