В «Минск-Мире» открылся супермаркет «Гиппо». На этот раз обошлось без ажиотажа

Источник материала: Onliner

Сегодня в квартале «Эмиратс» жилого комплекса «Минск-Мир» открывается супермаркет «Гиппо». Под стать густонаселенному району, магазин здесь будет не самый маленький — площадь у него 1010 «квадратов». Представители торговой сети отметили, что к открытию готовились с большим волнением. Но такого ажиотажа , как на Асаналиева, не случилось: покупатели чинно и благородно проплывали мимо полок, выбирая продукты. В этот раз скидочные товары с красно-желтым ценником не свели минчан с ума и они не устроили вторую легендарную битву за подсолнечное масло.















— В магазине будет представлен насыщенный и разнообразный ассортимент, включая свежие овощи и фрукты. Мы напрямую сотрудничаем с поставщиками из 21 страны, включая Бразилию, Аргентину, Индию. Из Марокко мы уже 3 года возим сладкие сорта мандаринов, а из Италии, где в самом разгаре весна, — свежий редис, рукколу, шпинат, фенхель. В продаже будет молодой картофель из Египта и свежая капуста из Казахстана. А для любителей экзотики дадим такие интересные позиции, как гранадилла, тамаринд и зеленая спаржа, — рассказали в компании.











Также в новом торговом объекте будут представлены мясные изделия фермерского происхождения: баранина, кролик. А еще свинина от агрокомплекса «Белдан», которую производят по датской технологии. Представители сети уверяют, что мясо мягкое, сочное, легко и быстро готовится и в нем мало жира.















