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«По картинке муть мутная». Белорусы жалуются на качество отреставрированного «Властелина кольца»

23.04.2021 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы вслед за россиянами жалуются на качество картинки кинотрилогии «Властелин колец», которая вернулась на большие экраны спустя 20 лет после выхода первого фильма. Все три картины заявлены в разрешении «4К», но зрители пишут, что «по картинке муть мутная» и предполагают, что «недобросовестные кинотеатры просто крутят версию 2001 года». Что отвечают кинотеатры?


С 15 апреля в широкий прокат вышел фильм «Властелин колец: Братство кольца», с 22 апреля показывают «Властелин колец: Две крепости», а заключительный фильм серии «Властелин колец: Возвращение короля» зритель увидит с 29 апреля. Повторный прокат трилогии приурочен к 20-летию с даты выхода первого фильма, в нескольких кинотеатрах даже запланировали «киноночь», — на мероприятии показывают все перечисленные фильмы подряд.

Ленты заявлены обновленные, в формате «4К»: со свежей цветокоррекцией, улучшенной детализацией и повышенным качеством спецэффектов. Уточняется, что над реставрацией работала команда кинематографистов под управлением режиссера Питера Джексона — он и снимал оригинальную трилогию.

Однако сначала пользователи в России, а теперь и в Беларуси жалуются на качество картинки. Они пишут с вопросами, точно ли фильм в «4К», потому что увидели на сеансах «мутную муть по картинке».

— Были на «Братстве кольца» в «Сильвер Скрине» в «Дане». Так вот: муть мутная по картинке. А тут еще новости забугорные приходят, что некоторые недобросовестные кинотеатры просто крутят версию 2001 года. Я не против, но хотелось бы на большом экране иметь четкую картинку не в качестве 720. А так фильму можно поставить только 10-ку! — пишет одна из зрительниц на сервисе AFISHA.TUT.BY под фильмом.

Другой пользователь тоже обращается к прокатчикам по тому же вопросу, уточняя, что «в России потихоньку начинают признаваться, что вместо заявленного „4К“ гоняют версию 2001 года».

— Когда от наших «бизнэсмэнау» каминг-аут ждать? Показывали б уже хоть режиссерскую версию что ли, раз все равно все в мыле.

Мы обратились за комментарием в сеть Silver Screen, где нам рассказали, что покупали у дистрибьютера права на «4К», потому что подходящие проекторы у них есть и взять такой контент в прокат они могут.

В сети добавляют, что не могут знать, как именно проводилась реставрация, но давая свою экспертную оценку и имея опыт работы с такими же отреставрированными картинами 2000-х («Маллхоланд драйв», «Вспомнить все»), которые недавно показывались в их кинотеатрах, они считают что версия, которая идет в прокате, все же отреставрированная.

— У зрителей могло возникнуть предположение, что они увидят высококачественную картинку нынешнего времени, но для этого пришлось бы переснимать трилогию заново. Отреставрированная версия 2000-х это не то же самое, что качество картинки в наши дни. Данная версия не является старой версией для кинотеатров времен 2001 года, — говорят в Silver Screen.

За дополнительным разъяснением они также обратились к дистрибьютору, но ответ пока не получили.

Отметим, что в одном из российских IMAX-кинотеатров признались, что показывают оцифрованную кинотеатральную версию 2001 года в формате 2D IMAX. Именно в этом формате, по словам представителей кинотеатра, картина была предоставлена прокатной компанией.

«Властелин колец: Две крепости»

Когда: уже в кино
Где: все кинотеатры Silver Screen, «Falcon Club Бутик Кино», «Пионер», «Центральный»
Сколько: от 7 рублей

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Белорусы вслед за россиянами жалуются на качество картинки кинотрилогии «Властелин колец», которая вернулась на большие экраны спустя 20 лет после выхода первого...
 
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