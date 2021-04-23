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На берегу Дроздов построили оригинальное здание. Кому оно принадлежит и почему там пока пусто?

23.04.2021 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На берегу водохранилища «Дрозды» в Ждановичах есть оригинальное здание, которое построили несколько лет назад. Но пока там ничего не открылось. Что это за сооружение, кто им владеет и почему проект пока на паузе — в материале REALTY.TUT.BY.


Здание находится на участке около 69 соток на берегу водохранилища «Дрозды». Вот это место на карте:

Согласно данным госрегистра недвижимого имущества Беларуси, тут еще осенью 2017 года ООО «Инвестиционная компания КАНН» построило многофункциональное здание туристического комплекса для размещения мини-отеля и ресторана. Площадь — около тысячи квадратных метров. Участок для обслуживания здания компания арендует.


Объект введен в эксплуатацию, к нему сделаны подъездные пути, но тут ничего так и не открылось. Почему? Как сообщил REALTY.TUT.BY близкий к застройщику источник, дальнейшая реализация проекта пока поставлена на паузу.

— Это произошло в связи с тем, что в секторе реальной экономики страны с учетом мировых тенденций складывается сложная ситуация. В последние месяцы она чрезвычайно резко усугубилась из-за мировой пандемии COVID-19, резкого падения национальной валюты, уменьшения посещаемости, а следовательно, и падения торговой выручки, — говорит собеседник портала.

Что за «Инвестиционная компания КАНН»?

Согласно данным госрегистра юрлиц, учредителями ООО «Инвестиционная компания КАНН» в разное время были следующие:

  • бизнесмен Андрей Шихлин. Это соучредитель компании «Парагис», которая управляет торгово-развлекательным комплексом Arena City, бизнес-центром Kiroff и многофункциональным комплексом CENTROPOL. Он также является заместителем председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств;
  • компания «Парагис»;
  • компания «АЛС-Инвест» (о ней мы напишем ниже).

Но с конца июня 2020 года единственным владельцем ООО «Инвестиционная компания КАНН» стало ООО «Милтекс», которое работает в сфере технологий для молочной промышленности. Основным владельцем этой компании является Наталия Савчук. В середине 2010-х она стала супругой Алексея Савчука.

Алексей Савчук контролирует компанию «АЛС-Инвест», которая занимается в числе прочего строительством. Как минимум она была соинвестором строительства Минска достроили комплекс, к которому приложил руку крупный «молочник»">многофункционального комплекса возле кинотеатра «Победа», а сейчас занимается реконструкцией бывшего пионерлагеря «Зеленое» под Минском.

Савчук также является соучредителем Горецкого пищевого комбината (бренд Exponenta), ООО «Акдимол», СООО «Белсыр» и ОАО «Молочные горки». Кроме того, бизнесмен возглавляет Белорусскую федерацию панкратиона и смешанных боевых единоборств, а также является почетным консулом Латвии в Могилеве.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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