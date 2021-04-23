Первый президент Украины назвал Лукашенко «вассалом Путина»

Руководитель украинской делегации на Минских переговорах, первый президент страны Леонид Кравчук заявил о том, что лично он отказывается участвовать в заседаниях в Минске, поскольку белорусский президент, по его словам, является «вассалом Путина».



Путин и Лукашенко на встрече в Москве. Фото: kremlin.ru.

«Мы туда не поедем, я туда не поеду. Думаю, и делегация туда не поедет, потому что сегодня Лукашенко является вассалом Путина. Он сделал Беларусь подчиненной России. И мы не можем вести переговоры в стране, которая фактически является если не территорией, то подчиненной политической структурой РФ», — сказал Кравчук в эфире «4 канала».