ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый президент Украины назвал Лукашенко «вассалом Путина»

23.04.2021 17:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Руководитель украинской делегации на Минских переговорах, первый президент страны Леонид Кравчук заявил о том, что лично он отказывается участвовать в заседаниях в Минске, поскольку белорусский президент, по его словам, является «вассалом Путина».

 

Первый президент Украины назвал Лукашенко «вассалом Путина»
Путин и Лукашенко на встрече в Москве. Фото: kremlin.ru.

 

«Мы туда не поедем, я туда не поеду. Думаю, и делегация туда не поедет, потому что сегодня Лукашенко является вассалом Путина. Он сделал Беларусь подчиненной России. И мы не можем вести переговоры в стране, которая фактически является если не территорией, то подчиненной политической структурой РФ», — сказал Кравчук в эфире «4 канала».

Как сообщает Росбалт, в Украине уже выдвигалась инициатива о переносе заседаний ТТГ из Минска. Накануне Александр Лукашенко, встречаясь с Владимиром Путиным, высказал по этому поводу удивление, отметив, что он предоставил площадку для переговоров по просьбе президентов Украины и РФ, но сам в них не участвует и не оказывает на их ход никакого влияния.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель украинской делегации на Минских переговорах, первый президент страны Леонид Кравчук заявил о том, что лично он отказывается участвовать в заседаниях...
 
Новости дня
Новости разные
 
«По картинке муть мутная». Белорусы жалуются на качество отреставрированного «Властелина кольца»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by