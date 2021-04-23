Накануне вечером на проспекте Любимова в Минске были задержаны участники шествия, в том числе Сергей «Хлопотное дельце»

Тридцать человек было задержано вечером 22 апреля в районе проспекта Любимова в столице, сообщает телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.



Сергей Миронов «Хлопотное дельце» арестован на 30 суток. Фото: ГУВД Минска

«22 апреля около 22 часов вечера в милицию стали обращаться минчане, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок. По прибытии сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой», — говорится в сообщении.

Задержанные были доставлены в территориальные РУВД «для выяснения обстоятельств».

Как отмечается в релизе, установлено, что многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В их отношении начат административный процесс.

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», задержания проходили во время дворового марша на проспекте Любимова и улице Белецкого. В РУВД на задержанных составили протоколы по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а на некоторых также по ст. 24.3 КоАП (неповиновение законному требованию должностного лица). Как указано в протоколах, они кричали «Жыве Беларусь!», светили фонариками и «шли в составе группы лиц» с бело-красно-белыми флагами.

Шесть задержанных — Ирина Семащук, Юлия Кулеш, Дмитрий Мацкевич, Владислав Галкин, Галина Венцкевич и Евгений Жук — арестованы на 15 суток. Процессы над ними проходили в судах Октябрьского, Московского и Фрунзенского районов.

Также известно, что на марше был задержан минчанин Сергей Миронов, ставший известным осенью прошлого года после того, как, будучи задержанным, в записанном силовиками видеоролике назвал забастовку «хлопотным дельцем» и заявил, что после ареста собирается начать бегать по утрам и «гонять во всю мощь». Видеоролики с Мироновым на YouTube просмотрели сотни тысяч человек.

По данным «Весны», 22 апреля на Миронова были составлены два протокола по ст. 24.23 и 24.3 КоАП. Суд Фрунзенского района арестовал Сергея на 30 суток. Дело его мамы, также задержанной в этот вечер, отправили на доработку.