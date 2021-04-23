Среди задержанных — Сергей Миронов, известный по прозвищу «Хлопотное дельце», и его мама Светлана. Сергея осудили на 30 суток, дело его мамы отправили на доработку, передает телеграм-канал «Вясна назірае».













Как сообщает правозащитный центр «Весна», в отделениях милиции на минчан составили протоколы по ст. 24.23 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии, а на некоторых еще и за неподчинение по ст. 24.3 КоАП.





Согласно протоколам, они кричали «Жыве Беларусь», светили фонариками и шли в группе лиц с БЧБ-флагами.

















Правозащитникам известны результаты судов над шестью задержанными. Судья Октябрьского района Живица отправила на 15 суток Ирину Семащук, а суд Московского района также наказал Юлию Кулеш, Дмитрия Мацкевича и Владислава Галкина 15-суточными арестами. Галина Венцкевич и Евгений Жук получили по 15 суток ареста (судья Мария Ерохина).





Суды над другими задержанными проходят днем 23 апреля.