ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не поверите! МАРТ предупредил компанию Олексина за "злоупотребления доминирующим положением"

23.04.2021 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ", говорится в сообщении на сайте министерства в пятницу.


"МАРТ выдало предупреждение СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" о необходимости разработки правил торговой практики, направленных на обеспечение недискриминационного доступа к товарам, а именно содержащей: объемы поставки и ассортимент товаров, порядок и условия оплаты, доставки товаров, меры ответственности за нарушение обязательства, иные условия, исключающие навязывание потребителю экономически или технологически не обоснованных условий договора, предусматривающего поставки товаров, невыгодных для него или не относящихся к предмету указанного договора", - сказано в сообщении министерства. 

В МАРТ уточнили, что в ходе проведения антимонопольного расследования было установлено, что в действиях "ЭНЕРГО-ОИЛ" могут усматриваться признаки нарушения подпунктов 1.7 и 1.10 пункта 1 статьи 18 закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции, в части злоупотребления доминирующим положением.

"По результатам проведенного МАРТ анализа товарного рынка табачных изделий (оптовая торговля/оптовая реализация) на предмет определения хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на данном товарном рынке, а также в части определения возможных факторов, затрудняющих доступ на него,  СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" с 15 января 2021 года включено в государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, по товарной позиции "табачные изделия (оптовая торговля) за исключением табачных изделий, импортируемых обществом", - рассказали в МАРТ. 

Компании "ЭНЕРГО-ОИЛ" принадлежит сеть табачных киосков "Табакерка". 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ", говорится в сообщении на сайте министерства в пятницу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Средняя зарплата в Беларуси в марте выросла на 107,6 рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by