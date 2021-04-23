



"МАРТ выдало предупреждение СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" о необходимости разработки правил торговой практики, направленных на обеспечение недискриминационного доступа к товарам, а именно содержащей: объемы поставки и ассортимент товаров, порядок и условия оплаты, доставки товаров, меры ответственности за нарушение обязательства, иные условия, исключающие навязывание потребителю экономически или технологически не обоснованных условий договора, предусматривающего поставки товаров, невыгодных для него или не относящихся к предмету указанного договора", - сказано в сообщении министерства.





В МАРТ уточнили, что в ходе проведения антимонопольного расследования было установлено, что в действиях "ЭНЕРГО-ОИЛ" могут усматриваться признаки нарушения подпунктов 1.7 и 1.10 пункта 1 статьи 18 закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции, в части злоупотребления доминирующим положением.





"По результатам проведенного МАРТ анализа товарного рынка табачных изделий (оптовая торговля/оптовая реализация) на предмет определения хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на данном товарном рынке, а также в части определения возможных факторов, затрудняющих доступ на него, СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" с 15 января 2021 года включено в государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, по товарной позиции "табачные изделия (оптовая торговля) за исключением табачных изделий, импортируемых обществом", - рассказали в МАРТ.





Компании "ЭНЕРГО-ОИЛ" принадлежит сеть табачных киосков "Табакерка".