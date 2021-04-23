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«Ябатьки» пришли в инстаграм Mark Formelle и обвиняют компанию в «расколе общества». Что происходит?
Источник материала: KYKY>
Mark Formelle – компания, которая одна из первых в нашей стране начала делать интересные носки (в это сложно поверить, но пять лет назад приличных носков в стране реально не было), а затем стала выпускать коллекции с упором на культуру Беларуси. Сейчас общая сумма инвестиций в компанию оценивается в десятки миллионов долларов. Mark Formelle вовсю конкурирует с известными марками, и не только беларускими.
Но сегодня что-то пошло не так – в комментарии к
Надо отметить, что представители компании ведут себя достойно и максимально вежливо отвечают всем пользователям. Да и в ответ на хейт многие беларусы решили признаться в любви к Mark Formelle.
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«Ябатьки» пришли в инстаграм Mark Formelle и обвиняют компанию в «расколе общества». Что происходит?
Mark Formelle – компания, которая одна из первых в нашей стране начала делать интересные носки (в это сложно поверить, но пять лет назад приличных носков в стране реально...
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