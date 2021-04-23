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«Ябатьки» пришли в инстаграм Mark Formelle и обвиняют компанию в «расколе общества». Что происходит?

23.04.2021 17:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Mark Formelle – компания, которая одна из первых в нашей стране начала делать интересные носки (в это сложно поверить, но пять лет назад приличных носков в стране реально не было), а затем стала выпускать коллекции с упором на культуру Беларуси. Сейчас общая сумма инвестиций в компанию оценивается в десятки миллионов долларов. Mark Formelle вовсю конкурирует с известными марками, и не только беларускими. 

Но сегодня что-то пошло не так – в комментарии к постам Mark Formelle в инстаграм пришли люди, которые стали обвинять компанию в «расколе общества». 

Надо отметить, что представители компании ведут себя достойно и максимально вежливо отвечают всем пользователям. Да и в ответ на хейт многие беларусы решили признаться в любви к Mark Formelle. 

 
 
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Mark Formelle – компания, которая одна из первых в нашей стране начала делать интересные носки (в это сложно поверить, но пять лет назад приличных носков в стране реально...
 
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