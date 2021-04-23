«Ябатьки» пришли в инстаграм Mark Formelle и обвиняют компанию в «расколе общества». Что происходит?

Источник материала: KYKY

Mark Formelle – компания, которая одна из первых в нашей стране начала делать интересные носки (в это сложно поверить, но пять лет назад приличных носков в стране реально не было), а затем стала выпускать коллекции с упором на культуру Беларуси. Сейчас общая сумма инвестиций в компанию оценивается в десятки миллионов долларов. Mark Formelle вовсю конкурирует с известными марками, и не только беларускими.

Но сегодня что-то пошло не так – в комментарии к постам Mark Formelle в инстаграм пришли люди, которые стали обвинять компанию в «расколе общества».

Надо отметить, что представители компании ведут себя достойно и максимально вежливо отвечают всем пользователям. Да и в ответ на хейт многие беларусы решили признаться в любви к Mark Formelle.