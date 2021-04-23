Гигин: Беларуси объявлена гибридная война

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Если говорить о гражданском обществе, меня удивляло, что на протяжении многих лет говорилось, что оно формируется. Да оно есть – это первое. Даже то, что мы видим, победа Александра Лукашенко в политической борьбе на этой стадии ― она во много была потому, что его противники недооценили состояние гражданского общества. Они ведь как думали, гражданское общество ― это только против власти, только прозападное, как некая альтернатива государственному институту. А оказалось, что гражданское общество у нас есть и других взглядов, у нас появились патриоты Беларуси, появились новые молодежные движения, происходит их консолидация ", ― рассуждает Гигин.

Революционный процесс не может длиться бесконечно долго, цитирует собеседник Sputnik социолога Питирима Сорокина.В революционном процессе есть стадии, взлеты и падения, и очень многое зависит от власти ― извлекает ли власть уроки из первого шокового удара.

"Белорусская власть, как мне кажется, извлекла. Весь прошлый год мы критиковали белорусские власти за те ошибки, которые были допущены и во многом привели к тому, что произошло. И справедливо критиковали. Но сейчас уже пора критиковать и их оппонентов, потому что тот ворох ошибок и недооцененных ситуаций, который они произвели, он просто потрясает. Фактически мы можем говорить, что те люди, которые находятся в эмиграции, они предали своих сторонников в Беларуси. Вот это ощущение предательства и брошенности у тех, кто когда-то участвовал, оно ширится", ― отмечает Гигин.

Многие говорят, а как могла возникнуть вот эта попытка заговора? Сам факт этого явления ― это результат предательства и отсутствия коммуникации, рассуждает политический эксперт.

"Фраза Александра Лукашенко о том, что выборы будут интересными, а после них ― еще интереснее, оправдывается на 150%. Безусловно, факт этого заговора свидетельствует, что без всяких обиняков и пропагандистских штампов мы видим, что Беларуси объявлена гибридная война, то есть попытка оказать воздействие на внутриполитические процессы с конечной целью свержения власти", ― отмечает эксперт.

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