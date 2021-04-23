«Не хуже видов Кавказа». Посмотрите, как с высоты выглядит Микашевичский гранитный карьер

Источник материала: Onliner

Красоту Беларуси, кажется, меньше всего ценят ее же местные жители. Мы всегда смотрим то на соседний Запад, то на Дальний Восток и считаем, что вот там-то все круто, а у нас так, жалкая провинция. Но мы смеем напомнить, что в нашей стране и свой Бали есть , и Париж, и даже Мальдивы. С последней локацией может посоперничать в живописности еще и гранитный карьер в Микашевичах (на минуточку, самый большой в Европе), считает наш читатель с ником Васькапилот, приславший в редакцию фотографии и видео с этой промышленной достопримечательности. Ну а мы, в свою очередь, не можем не показать вам эти захватывающие виды.

Небольшая историческая справка: Микашевичи появились на карте Беларуси в 1970-х годах, когда здесь нашли месторождение гранита. С тех пор на этом месте работает РУПП «Гранит», добывающий каждый год по 11 миллионов тонн щебня.









«На данный момент размер карьера — 1860 метров в ширину и 2985 метров в длину. Его глубина 130 метров, но, по прогнозам, к концу выработки она достигнет рекордных 220 метров, — пишет автор фотографий. — Поскольку карьер разрабатывается постепенно, с помощью направленной серии взрывов, он напоминает огромный террасный амфитеатр. По периметру образуются мощные ступени, которые здесь называют горизонтами, напоминающие горные дороги-серпантины. Чтобы добраться до дна, нужно преодолеть целых 17 таких!»





«За смену водители делают около тридцати рейсов вверх и вниз, вывозя из карьера 40—42 тонны гранита. По их словам, перепад высот ощутим настолько, что порой закладывает уши, как при полете в самолете».









«Ресурс карьера будет выработан в течение двадцати пяти — тридцати лет. После этого на его месте появится глубокое и чистое озеро, похожее на российский Байкал», — уверяет автор.

Ну а пока можно полюбоваться на карьер на одной из обустроенных смотровых площадок. Васькапилот говорит, что виды здесь не уступают кавказским, так что фотографии получатся удивительными. Мы не проверяли, а вот вы вполне можете.

Ну что, рванете летом в Микашевичи?

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