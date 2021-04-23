ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Не хуже видов Кавказа». Посмотрите, как с высоты выглядит Микашевичский гранитный карьер

23.04.2021 17:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Красоту Беларуси, кажется, меньше всего ценят ее же местные жители. Мы всегда смотрим то на соседний Запад, то на Дальний Восток и считаем, что вот там-то все круто, а у нас так, жалкая провинция. Но мы смеем напомнить, что в нашей стране и свой Бали есть, и Париж, и даже Мальдивы. С последней локацией может посоперничать в живописности еще и гранитный карьер в Микашевичах (на минуточку, самый большой в Европе), считает наш читатель с ником Васькапилот, приславший в редакцию фотографии и видео с этой промышленной достопримечательности. Ну а мы, в свою очередь, не можем не показать вам эти захватывающие виды.

Небольшая историческая справка: Микашевичи появились на карте Беларуси в 1970-х годах, когда здесь нашли месторождение гранита. С тех пор на этом месте работает РУПП «Гранит», добывающий каждый год по 11 миллионов тонн щебня.

«Не хуже видов Кавказа». Посмотрите, как с высоты выглядит Микашевичский гранитный карьер
«Не хуже видов Кавказа». Посмотрите, как с высоты выглядит Микашевичский гранитный карьер

«На данный момент размер карьера — 1860 метров в ширину и 2985 метров в длину. Его глубина 130 метров, но, по прогнозам, к концу выработки она достигнет рекордных 220 метров, — пишет автор фотографий. — Поскольку карьер разрабатывается постепенно, с помощью направленной серии взрывов, он напоминает огромный террасный амфитеатр. По периметру образуются мощные ступени, которые здесь называют горизонтами, напоминающие горные дороги-серпантины. Чтобы добраться до дна, нужно преодолеть целых 17 таких!»

«Не хуже видов Кавказа». Посмотрите, как с высоты выглядит Микашевичский гранитный карьер

«За смену водители делают около тридцати рейсов вверх и вниз, вывозя из карьера 40—42 тонны гранита. По их словам, перепад высот ощутим настолько, что порой закладывает уши, как при полете в самолете».

«Не хуже видов Кавказа». Посмотрите, как с высоты выглядит Микашевичский гранитный карьер
«Не хуже видов Кавказа». Посмотрите, как с высоты выглядит Микашевичский гранитный карьер

«Ресурс карьера будет выработан в течение двадцати пяти — тридцати лет. После этого на его месте появится глубокое и чистое озеро, похожее на российский Байкал», — уверяет автор.

Ну а пока можно полюбоваться на карьер на одной из обустроенных смотровых площадок. Васькапилот говорит, что виды здесь не уступают кавказским, так что фотографии получатся удивительными. Мы не проверяли, а вот вы вполне можете.

Ну что, рванете летом в Микашевичи?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

Оставьте авто и троллейбус. Электросамокаты в Каталоге для поездок на работу и по велодорожкам вечерком


Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential (международная версия, черный)
4 отзыва
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 20 км/ч, мощность 250 Вт, запас хода 20 км, аккумулятор 5.1 А·ч, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 12 кг
960 р.
14 предложений
Электросамокат Kugoo S3 (черный)
36 отзывов
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 30 км/ч, мощность 350 Вт, запас хода 30 км, аккумулятор 6 А·ч, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 11.7 кг
679 р.
20 предложений
Электросамокат Midway i-Max PRO (черный)
взрослый/подростковый (макс. 150 кг), до 35 км/ч, мощность 600 Вт, запас хода 45 км, аккумулятор 18 А·ч, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 22 кг
1435 р.
1 предложение
Электросамокат Ninebot Kickscooter Max
15 отзывов
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 25 км/ч, мощность 350 Вт, запас хода 65 км, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 18.7 кг
1750 р.
18 предложений
Сравнить эти товары →
Все электросамокаты и электроскутеры в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красоту Беларуси, кажется, меньше всего ценят ее же местные жители. Мы всегда смотрим то на соседний Запад, то на Дальний Восток и считаем, что вот там-то все круто, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гигин: Беларуси объявлена гибридная война
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by