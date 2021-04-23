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В Минск прибыл первый экземпляр электрокара, который недавно стал автомобилем года в мире

23.04.2021 17:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не успел Volkswagen ID.4 отпраздновать победу в конкурсе «Международный автомобиль 2021 года», как первый экземпляр этого электрокара уже прибыл в Минск. Нам удалось познакомиться с ним, когда автомобиль доставляли с таможенного склада к владельцу.


В Беларусь приехала машина в исполнении «1st». Таких машин выпущено ограниченное количество. Они отличаются черной крышей, серебристыми рейлингами, 20-дюймовыми колесными дисками и оригинальным цветом.


Технически ID.4 не отличается от модели ID.3, с которой мы уже познакомились зимой. При этом ID.4 крупнее и интереснее оснащен. Длина новинки — 4584 мм, колесная база — 2766 мм. И компания позиционирует ID.4 как кроссовер. Дорожный просвет составляет приличные 210 мм. Но привод — только задний.


Батарея здесь на 77 кВтч, которых хватает на 500 км пробега. Мотор развивает 204 л.с. Прибывший в Беларусь Volkswagen ID.4 будет стоить, по нашей информации, около 67 тысяч евро. В ближайшее время AUTO.TUT.BY проведет более детальное знакомство с новинкой. Кстати, увидеть ее воочию можно уже завтра на фестивале электромобилей Green Day в автоцентре РМ Маркет в Минске. Начнется он в 15.00.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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С таможенного склада в Минске сегодня забрали первый в Беларуси экземпляр Volkswagen ID.4. Этот электрокар буквально недавно признали всемирным автомобилем 2021 года.
 
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