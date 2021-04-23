В Минск прибыл первый экземпляр электрокара, который недавно стал автомобилем года в мире

Источник материала: Tut.by

Не успел Volkswagen ID.4 отпраздновать победу в конкурсе «Международный автомобиль 2021 года», как первый экземпляр этого электрокара уже прибыл в Минск. Нам удалось познакомиться с ним, когда автомобиль доставляли с таможенного склада к владельцу.





В Беларусь приехала машина в исполнении «1st». Таких машин выпущено ограниченное количество. Они отличаются черной крышей, серебристыми рейлингами, 20-дюймовыми колесными дисками и оригинальным цветом.





Технически ID.4 не отличается от модели ID.3, с которой мы уже познакомились зимой. При этом ID.4 крупнее и интереснее оснащен. Длина новинки — 4584 мм, колесная база — 2766 мм. И компания позиционирует ID.4 как кроссовер. Дорожный просвет составляет приличные 210 мм. Но привод — только задний.





Батарея здесь на 77 кВтч, которых хватает на 500 км пробега. Мотор развивает 204 л.с. Прибывший в Беларусь Volkswagen ID.4 будет стоить, по нашей информации, около 67 тысяч евро. В ближайшее время AUTO.TUT.BY проведет более детальное знакомство с новинкой. Кстати, увидеть ее воочию можно уже завтра на фестивале электромобилей Green Day в автоцентре РМ Маркет в Минске. Начнется он в 15.00.