|
В Минск прибыл первый экземпляр электрокара, который недавно стал автомобилем года в мире
Источник материала: Tut.by
Не успел Volkswagen ID.4
В Беларусь приехала машина в исполнении «1st». Таких машин выпущено ограниченное количество. Они отличаются черной крышей, серебристыми рейлингами, 20-дюймовыми колесными дисками и оригинальным цветом.
Технически ID.4 не отличается от модели ID.3, с которой
Батарея здесь на 77 кВтч, которых хватает на 500 км пробега. Мотор развивает 204 л.с. Прибывший в Беларусь Volkswagen ID.4 будет стоить, по нашей информации, около 67 тысяч евро. В ближайшее время AUTO.TUT.BY проведет более детальное знакомство с новинкой. Кстати, увидеть ее воочию можно уже завтра на фестивале электромобилей Green Day в автоцентре РМ Маркет в Минске. Начнется он в 15.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С таможенного склада в Минске сегодня забрали первый в Беларуси экземпляр Volkswagen ID.4. Этот электрокар буквально недавно признали всемирным автомобилем 2021 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)