Белстат рассказал, сколько белорусов вышли на субботник и сколько денег собрали

Источник материала: Tut.by

В республиканском субботнике 17 апреля приняли участие 2 миллиона 375 тысяч человек. Об этом сообщает Белстат.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Было начислено денежных средств для перечисления — 10 миллионов 367,5 тысячи рублей. Это на 13,8% больше, чем в 2020 году.

На что обещают потратить деньги от субботника

В постановлении Совмина о проведении субботника указано, что 50% денег останется в распоряжении обл- и Мингорисполкома, их должны направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен ВОВ. Остальные деньги нужно перечислить Минфину, чтобы направить их Минздраву — на «укрепление

материально-технической базы медучреждений» (в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медпомощи, частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19).

В этом же постановлении уточняют, что удержание денег на субботник из зарплаты

работников, для которых 17 апреля — рабочий день, должны производить с их согласия (причем сумму нужно добровольно определить коллективам работников).