ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белстат рассказал, сколько белорусов вышли на субботник и сколько денег собрали

23.04.2021 17:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В республиканском субботнике 17 апреля приняли участие 2 миллиона 375 тысяч человек. Об этом сообщает Белстат.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Было начислено денежных средств для перечисления — 10 миллионов 367,5 тысячи рублей. Это на 13,8% больше, чем в 2020 году.

На что обещают потратить деньги от субботника

В постановлении Совмина о проведении субботника указано, что 50% денег останется в распоряжении обл- и Мингорисполкома, их должны направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен ВОВ. Остальные деньги нужно перечислить Минфину, чтобы направить их Минздраву — на «укрепление
материально-технической базы медучреждений» (в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медпомощи, частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19).

В этом же постановлении уточняют, что удержание денег на субботник из зарплаты
работников, для которых 17 апреля — рабочий день, должны производить с их согласия (причем сумму нужно добровольно определить коллективам работников).

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республиканском субботнике 17 апреля приняли участие 2 миллиона 375 тысяч человек. Об этом сообщает Белстат.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Челси» отказался от участия в Суперлиге по рекомендациям Кремля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by