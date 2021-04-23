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«Челси» отказался от участия в Суперлиге по рекомендациям Кремля
Источник материала: Tut.by
Лондонский «Челси»
«Говорят, что Абрамович в понедельник получил из Кремля четкий намек на то, что Суперлига не входит в интересы его отечества. „Газпром“ — крупнейшая российская государственная корпорация — главный спонсор Лиги чемпионов. Летом в Санкт-Петербурге состоится Евро, на 2022 год там запланирован финал Лиги чемпионов.
„Зенит“ в Петербурге, своего рода мюнхенская „Бавария“ в России, фактически является собственностью „Газпрома“, и клуб хочет сохранить доступ к Лиге чемпионов. Так что и здесь внезапно сыграла свою роль мировая политика. Абрамовичу не хочется ссориться с президентом Путиным» — пишет немецкое СМИ.
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«Синие» вошли в число клубов, принявших участие в создании турнира.
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