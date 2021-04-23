«Челси» отказался от участия в Суперлиге по рекомендациям Кремля

Источник материала: Tut.by

Лондонский «Челси» вышел из Суперлиги по рекомендациям Кремля, об этом сообщает немецкое издание Suddeutsche Zeitung.



Роман Абрамович. Фото: Reuters

«Говорят, что Абрамович в понедельник получил из Кремля четкий намек на то, что Суперлига не входит в интересы его отечества. „Газпром“ — крупнейшая российская государственная корпорация — главный спонсор Лиги чемпионов. Летом в Санкт-Петербурге состоится Евро, на 2022 год там запланирован финал Лиги чемпионов.

„Зенит“ в Петербурге, своего рода мюнхенская „Бавария“ в России, фактически является собственностью „Газпрома“, и клуб хочет сохранить доступ к Лиге чемпионов. Так что и здесь внезапно сыграла свою роль мировая политика. Абрамовичу не хочется ссориться с президентом Путиным» — пишет немецкое СМИ.