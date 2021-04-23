Гродненские журналисты Анджей и Инесса Писальник покинули Беларусь после допроса в СК

Гродненские журналисты Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник покинули Беларусь после допроса в Следственном комитете в Минске 14 апреля.



Инесса и Анджей Писальник. Фото: reform.by.

Анджей Писальник на сайте неофициального Союза поляков описал события последних дней.

По его словам, допрос был проведен в рамках «дела поляков», по которому ранее были задержаны глава СПБ Анжелика Борис, представители организации Мария Тишковская, Ирена Бернацкая, Анджей Почобут и Анна Панишева. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

13 апреля Писальника вызвали в прокуратуру Гродно. «Прокурор Клишин в течение примерно тридцати минут фактически пытался убедить меня в том, что, публично заявляя, что белое — это белое, а черное — черное, я ущемляю государственные интересы Республики Беларусь и могу быть привлечен к уголовной ответственности по статье 130 УК», — написал журналист. В прокуратуре ему было вынесено предупреждение.

По словам Писальника, прокуратуре не понравилось его сравнение преследования СПБ с преследованием поляков в сталинские времена.

На следующий день, продолжил Писальник, к ним домой пришли неизвестные в масках, попросили одеться и повезли на допрос в СК в Минск. «Незваные гости, следуя приказу как можно скорее доставить нас на допрос, не хотели ничего слышать о том, что, вывозя нас из квартиры, они оставляют в ней без присмотра несовершеннолетнего ребенка, напуганного сценой похищения родителей неизвестными», — сообщил Писальник. Более часа 11-летний Мартин «находился в стрессе», пока с другого конца города не приехала бабушка.

В СК супругам «дали понять», что это не последняя встреча и они «не обязательно будут иметь статус свидетелей». «Оказавшись на свободе, мы решили, что не должны позволить стать очередными заложниками Лукашенко. Мы также подумали о том, что в интересах нашего несовершеннолетнего сына, одноклассники которого после широко процитированного гродненскими СМИ предупреждения прокурора уже знали, что его отец — преступник и враг белорусского государства, покинуть Беларусь и найти безопасное место, откуда можем продолжить информирование общественности о судьбе наших арестованных коллег и предъявлять факты преследования поляков в Беларуси за то, что учат своих детей языку предков и польской истории, популяризируют в белорусском обществе польскую культуру и традиции, заботятся о сохранении польского наследия в Беларуси, польских военных кладбищ и могил польских солдат, погибших за Родину», — заявил Писальник.