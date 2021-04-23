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Литва, Латвия и Эстония высылают российских дипломатов
23.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Этот шаг объясняется солидарностью с Чехией. Ранее так поступила Словакия.
— Сегодня, 23 апреля, в МИД Литовской Республики был вызван представитель РФ в Литве, ему была вручена нота, в которой сообщается, что двух дипломатов за деятельность, несочетающуюся со статусом дипломатов, признали персонами нон грата, поэтому они должны покинуть территорию Литвы в течение 7 дней, — цитирует главу литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса
По его словам, так Литва выражает полную поддержку Чехии.
Солидарность с Прагой уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов.
Ландсбергис подчеркнул, что решение о высылке российских дипломатов было принято в ходе консультаций с партнерами:
— Насколько нас информировали, Латвия и Эстония решили выслать по одному российскому шпиону, работавшему под дипломатическим прикрытием.
Напомним, что накануне Чехия
В ответ Россия выслала сотрудников чешского посольства.
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Этот шаг объясняется солидарностью с Чехией. Ранее так поступила Словакия.
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