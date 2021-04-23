Литва, Латвия и Эстония высылают российских дипломатов

Источник материала: Салiдарнасць

Этот шаг объясняется солидарностью с Чехией. Ранее так поступила Словакия.

— Сегодня, 23 апреля, в МИД Литовской Республики был вызван представитель РФ в Литве, ему была вручена нота, в которой сообщается, что двух дипломатов за деятельность, несочетающуюся со статусом дипломатов, признали персонами нон грата, поэтому они должны покинуть территорию Литвы в течение 7 дней, — цитирует главу литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса delfi.lt .

По его словам, так Литва выражает полную поддержку Чехии.

Солидарность с Прагой уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов.

Ландсбергис подчеркнул, что решение о высылке российских дипломатов было принято в ходе консультаций с партнерами:

— Насколько нас информировали, Латвия и Эстония решили выслать по одному российскому шпиону, работавшему под дипломатическим прикрытием.

Напомним, что накануне Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства в Праге. По данным чешских властей, все эти люди были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб — ГРУ и Службы внешней разведки (СВР).

В ответ Россия выслала сотрудников чешского посольства.