Россия уничтожила отношения с Чехией - премьер

Источник материала: АФН

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия уничтожила отношения с его страной, организовав взрывы на складах с оружием. Об этом Бабиш сказал в интервью denik.cz.

"То, что произошло - возмутительно. Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши отношения, которые сейчас достигли точки замерзания. Чехия заинтересована в справедливых отношениях с Россией как между двумя суверенными государствами", - сказал Бабиш, которого цитирует "Европейская правда".

По словам чешского премьера, после ближайшего заседания Европейского совета он ожидает жесткой реакции стран ЕС на взрывы во Врбетице.

"7 мая состоится Европейский совет, где я обращусь к нашим партнерам, чтобы они выразили солидарность. Уверен, что от них будет четкая реакция, и она не ограничится устными заявлениями. Я думаю, что этого ждет не только правительство, но и все граждане Чехии", - сказал он.

Бабиш сравнил инцидент во Врбетице с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери в 2018 году.

"Это было нападение на члена НАТО и ЕС, большое или маленькое, на мой взгляд, не должно иметь значения. В деле Скрипаля Британию поддержали 16 государств, которые выслали 33 российских дипломатов. Основное отличие заключается в характере атаки и времени. Конечно, могут возникнуть вопросы, почему мы заявили о Врбетице только через семь лет", - сказал он.

По его словам, спецслужбы объяснили столь долгий срок поиском доказательств и их подтверждения.