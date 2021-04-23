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Неразделенная любовь? Подросток после разговора с девушкой поджег себя

23.04.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Лунинецком районе подросток совершил самоподжог


ЧП произошло в агрогородке Полесский Лунинецкого района. По предварительной информации, подросток 2003 года рождения разговаривал с девушкой по телефону в заброшеном строении. 

В какой-то момент он облил себя неизвестной жидкостью и поджег. К счастью, это заметили проживающие напротив люди. Они потушили горящую одежду и вызвали медиков.

Парня госпитализировали с термическими ожогами, сообщает МЧС.
 
 
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В Лунинецком районе подросток совершил самоподжог
 
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